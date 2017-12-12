Maç sonunda acı olay!

Batman'ın Kozluk ilçesinde görevli öğretmen Muhammed Semir Sümercan (27), dün akşam arkadaşlarıyla birlikte halı sahada yaptığı maçın ardından geldiği evinde kalp krizi geçirdi. Sümercan, kaldırıldığı hastanede öldü

Maç sonunda acı olay!

Kozluk ilçesindeki Pinarhisar Ortaokulu'nda 4 yıldan bu yana din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan kalp hastası Muhammed Semih Sümercan, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki halı sahada futbol maçı oynadı. Maçın bitimi ardından evine giden Sümercan, duş yaptığı sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı. Durumu farkeden Sümercan'ın eşi, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Sümercan, daha sonra ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki doktorların tüm müdahalesine rağmen Sümercan kurtarılamadı.

Kozluk eğitim camiasını yasa boğan ve 1 yıllık evli olan Muhammed Semih Sümercan'ın cenazesi, bugün yapılacak resmi işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memkeleketi Kırakkale'ye gönderilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #batman #kalp krizi #öğretmen
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