Maçka'da terör örgütü ile çatışma çıktı!

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle sağlanan sıcak temasta iki güvenlik görevlisi ile bir sivil yaralandı

Maçka'da terör örgütü ile çatışma çıktı!

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta iki güvenlik görevlisi ile bir sivilin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, teröristlere yönelik operasyonun genişletilerek devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Maçka ilçemiz kırsalında devam etmekte olan operasyonel faaliyet esnasında sağlanan sıcak temas sırasında iki güvenlik personelimiz ile bir sivil vatandaşımız yaralandı." ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler; #terör #çatışma #trabzon
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