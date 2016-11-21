Maçlar hangi kanalda yayınlanacak belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açılan ve önümüzdeki 5 sezonu kapsayan (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 futbol sezonları) TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının medya hakları ihalesi 10 dakikada sona erdi. Yayın haklarını yıllık 500 milyon dolar + KDV karşılığında karşılığında Digiturk aldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ihale, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.



İhaleye, Yayın İhalesi Komisyonunda yer alan TFF Başkan Yıldırım Demirören, Başkanvekilleri Servet Yardımcı ve Hüsnü Güreli, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Genel Sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Mesut Altan, Komisyon sekreteryasından sorumlu Mustafa Eröğüt ile şartname alan şirket yetkilileri ile Beşiktaş 6. Noteri Vekili Celal Işık katıldı.



Salonda TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kulüp temsilcileri, çok sayıda basın mensubu bulundu.



İhale öncesinde, teklifler kapalı zarf içerisinde Yayın İhalesi Komisyonu'na ve hazır bulunan notere teslim edildi. İhaleye Digiturk ve Turkcell Superonline teklif verdi. İhaleyi yıllık 590 milyon USD bedel (500 milyon + KDV) teklif veren Digiturk kazandı.



