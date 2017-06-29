Maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü

ZONGULDAK’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi’nde, yeraltında makineye sıkışan işçi 37 yaşındaki Serkan Cansızoğlu yaşamını yitirdi

Kaza, saat 13.00 sıralarında Asma İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 No’lu maden ocağında yerin 170 metre altında 08.00- 16.00 vardiyasında meydana geldi. 2 yıl önce KPSS ile kuruma maden işçisi olarak iş başı yapan 1 çocuk babası Serkan Cansızoğlu, iddiaya göre; yanında bir arkadaşı ile mekanizasyon sisteminde çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla kuyubaşına çıkarılan Cansızoğlu’nun yapılan incelemesinde öldüğü belirlendi. Cansızoğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morg önünde bekleyen iş güvenliği hekimi Dr. Metin Çelikiz, gözyaşlarına hakim olamadı.



Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, kuruma 2015 girişli Serkan Cansızoğlu’nun yeraltında iş kazası sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, “Mekanize dediğimiz sistemde çalışıyor, olay göçük değil. Detayını biz de şu anda bilemiyoruz. Görevli arkadaşlarımızı gönderdik. İş kazasını araştıracak. Ama maalesef bir kardeşimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabırlar versin” dedi.



İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.





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