Maden ocağında patlama: işçiler mahsur kaldı

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 3 işçi mahsur kaldı. Patlamayla ilgili konuşan Vali Bektaş, "Hayatlarından çok umudumuz yok" dedi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonucu yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, madende mahsur kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Patlamayla ilgili konuşan Vali Erdoğan Bektaş, "Hayatlarından çok umudumuz yok" dedi.

2 İŞÇİ KURTARILDI

Alınan bilgiye göre, Kilimli ilçesi Asgari Tepe mevkiindeki özel maden ocağında bugün saat 03.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre grizu patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMASINA KATILAN BİR İŞÇİ GAZDAN ETKİLENDİ

Arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan bir işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçi de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

3 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan, bölgeye gelen Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: UMUDUMUZ YOK

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Erdoğan Bektaş, "İçerde üç madenci var. Doğrusu maden kazaları olmaya devam ediyor. Detayı bilmiyoruz. İçeride üç madenci arkadaşımız var. Hayatlarından çok umudumuz yok. Onları çıkarmayı bekliyoruz. Arkadaşlar çalışıyor. Havalandıracaklar, metanı tahliye edecekler. Sonra da madencileri oradan alacaklar. İşin gereğini uzman ekip yapmaya çalışıyor. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen o. Hayatlarından umudumuz yok. Şimdilik biz içerdeki üç arkadaşımızı oradan çıkarmakla meşgulüz" diye konuştu.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Olayı haber alan madencilerin yakınları da bölgeye akın etti. Madenci yakınlarının ocak önündeki endişeli bekleyişi sürerken, fenalaşanlara ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Çaresizce kurtarma çalışmalarını izleyen madencilerden Hasan Gençtürk'ün annesi Şahsine Gençtürk'ün gözyaşları içinde dua ettiği görüldü.