Maden ocağındaki patlamada 3 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 3 işçi mahsur kalmıştı. Yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 işçinin cenazesine ulaşıldı

Maden ocağındaki patlamada 3 işçi hayatını kaybetti
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:57

TTK Tahlisiye Ekibinin 10 saat süren çalışmalarının ardından, meydana gelen patlamadan 10 saat sonra, ruhsatsız ocaktan 3 madencinin cansız bedenleri çıkarıldı. Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ün cansız bedenlerinin ocaktan çıkarıldığı sırada ocak ağzında bekleyen madenci yakınları sinir krizi geçirdi. Ölen maden işçilerinden Hakan Gençtürk'ün annesi Şahsine Gençtürk, "Oğlum oğlum" diyerek, ağıt yaktı.

Cenazeler daha sonra ambulanslara konularak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Etiketler; #maden ocağı #maden #patlama #işçi
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