Madencileri taşıyan servis midibüsü kaza yaptı: 2 ölü

Balıkesir 'de maden işçilerini taşıyan midibüs, TIR'a çarptı. Kaza da 2 maden işçisi hayatını kaybederken, 24 işçi de yaralandı.

Balıkesir Dursunbey'de bugün saat 07.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu yolda Korat Madencilikte çalışan maden işçilerini taşıyan servis midibüsü, karşı yönden geldiği öğrenilen ve üzerinde tomruk taşıyan TIR'a yandan çarptı.Kazada 40 yaşındaki Sadullah Duman ile 43 yaşındaki Musa Çetin hayatını kaybetti. Kazada 24 işçinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çevredeki ilçelerden yardıma gelen ekiplerce hastanelere sevk edildi.Başka bir araç da gelen tomrukların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yoğun sis nedeniyle yeni kazaların olmaması için bölgede önlem aldı.Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.