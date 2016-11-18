Madende göçük: 3 işçi öldü, kayıplar var

Siirt'in Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde özel bir bakır madeninde çalışma yapıldığı sırada heyelan nedeniyle meydana gelen göçükte mahsur kalan 16 işçiden 3'ünün cesedine ulaşıldı, 13 işçiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

Maden Köyü'nde bulunan ve özel bir firma tarafından işletilen bakır madeni sahasında ilk belirlemelere göre aşırı yağış nedeniyle dün saat 20.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Ocakta heyelanla kayalar ve binlerce ton toprak maden sahasına aktı. Maden sahasında çalışan işçilerle 8 kamyon ve 3 iş makinesi de toprak altında kaldı.



Olayın öğrenilmesiyle birlikte önce Siirt merkez ve Şirvan ilçesinden, ardından da Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden ekipler sevk edilerek arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aşırı yağış nedeniyle heyelanın zaman aman devam ettiği bölgede 5 ilden gelen ekiplerin gece boyu çalışmalar güçlükle yapılabildi. Gece boyu devam eden ve 3 işçinin cesedine ulaşılan arama kurtarma çalışmalarında, toprak altındaki 13 işçiye ulaşabilmek için sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara hız verildi.





İSİMLERİ ŞÖYLE



1- Savaş Kızılkan: Ekskavatör operatörü (Diyarbakır)



2- Kerem Arat : Ekskavatör operatörü (Şirvan ilçesi Derinçay köyü)



3- Murat Ant : Ekskavatör operatörü, (Şirvan ilçesi Madenköy)



4- İbrahim Kılınç: Ekskavatör operatörü, (Siirt)



5- Kasim Tari : Ekskavatör operatörü (Diyarbakır)



6- Şefik Tuncer : Ekskavatör operatörü (Batman)



7- Sedat Bulut : Rok operatörü (Şirvan ilçesi Otluk köyü)



8- Abdurrahman Sönmezsoy : Rok operatörü (Batman)



9- Reşit Can : Kamyon şoförü, (Siirt Yağmurtepe köyü)



10- Halil Başer : Kamyon şoförü (Siirt Kurtalan ilçesi)



11- Mahmut Batumak : Kamyon şoförü (Şirvan ilçesi Taşkaya köyü)



12- Bedrettin Caylı: Kamyon şoförü (Şirvan ilçesi Yatağan köyü)



13- Nusret Beyazalma: Kamyon şoförü (Van Edremit)



14- Yavuz Yıldız: Kamyon şoförü (Şirvan ilçesi)



15- İsmail Tekin: Kamyon şoförü (Siirt Eruh ilçesi)



16- Abdulbaki Aydın: Kamyon şoförü (Siirt Eruh ilçesi)





VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Siirt Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, özel bakır madeninde heyelan sonucu göçük meydana geldiği belirtilerek, sabah saatlerine kadar 1 işçinin cesedinin toprak altından çıkarıldığı, 2 işçinin cesedinin tespit edildiği ve 12 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Valilik açıklaması şöyle:



"İlimize bağlı Şirvan İlçesi Maden Köyü'nde bulunan özel bir bakır işletmesinde çalışma yapıldığı sırada heyelan meydana gelmiştir. Valilik bünyesinde ivedilikle kriz merkezi oluşturulmuş, arama kurtarma çalışmalarına hemen başlanmıştır. 1 işçinin cenazesi çıkarılmış olup, 2 işçinin cesedi tespit edilmiştir. Diğer 13 işçinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Bölge illerden takviye arama-kurtarma ekipleri de olay yerine intikal etmektedir. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle AFAD, Kızılay, Sağlık Bakanlığı, şirket yetkilileri ve Jandarma desteği ile kontrollü bir şekilde yürütülmektedir. Heyelanın aşırı yağışlar nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmekle birlikte, sebepleri hususunda araştırma ve inceleme devam etmektedir. Arama kurtarma çalışmaları Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Van AFAD kurtarma ekipleri, Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi, Kızılay, maden şirketine ait arama-kurtarma ekibi ve jandarma arama-kurtarma ekibinin katılımı ile sürdürülmektedir. AFAD Erzurum arama-kurtarma ekibi, olay mahalline ulaşmak üzeredir."