Madonna koleksiyonunu onun için bile bozmadı

Antalya'da yaşayan Cem Akyol (40), hayranı olduğu ABD'li sanatçı Madonna ile ilgili 28 yıldır plak, kaset, CD, dergi, kitap ve afiş biriktiriyor. Koleksiyonuyla Madonna'nın da dikkatini çeken Akyol, sanatçının dergi isteğini "Madonna bile olsa koleksiyonumdan bir parça vermem" diye geri çevirdi

Muratpaşa ilçesinde öğretmenlik yapan Cem Akyol, 12 yaşından beri hayranı olduğu ABD'li sanatçı Madonna ile ilgili plak, kaset ve afiş başta olmak üzere ne bulursa topluyor. İlk kez 12 yaşında dinlediği Madonna'ya hayran kalan Akyol'da, sanatçının kapak olduğu 220 dergi ile hayatının anlatıldığı kitaplar, 230 CD, DVD, kaset ve plak, 20 ülkede verilen konserlerden 50 afiş, 30 ülkede yayımlanan 1000'e yakın haber kupürü, sanatçının fotoğrafının baskısı bulunan tişört, şapka, rozet, kupon, promosyon ürünler, anahtarlık, bardak altlığı, konser biletleri gibi 2 bin 500'e yakın lisanslı ürün bulunuyor.

Pek çok ülkedeki Madonna'nın hayran sayfalarına kaydolan Cem Akyol, diğer hayranlarıyla da görüşerek, koleksiyonunu zenginleştiriyor. Koleksiyonunda sadece lisanslı ürünler bulunduğunu belirten Akyol, diğer ülkelerdeki Madonna hayranlarıyla ürün değişimi yaptığını söyledi. Madonna'nın piyasaya sınırlı sayıda sürülen CD'lerinin tümüne sahip olduğunu belirten Akyol, sanatçının 1992 yılında çıkardığı 'Sex' adlı kitabının da koleksiyonunda bulunduğunu söyledi.

MADONNA'NIN BAĞIŞLADIĞI ÖDÜLÜ AÇIK ARTIRMADA ALMIŞ

Madonna'nın 1984 yılında çıkan 'Like a Virgin' albümünün 10 milyondan fazla sattığını, bunun üzerine sanatçıya ödül verildiğini anlatan Cem Akyol, hayır kurumuna bağışlanan bu ödülü de 2010 yılında açık artırma sitesi üzerinden satın aldığını söyledi.

'MADONNA BİLE OLSA KOLEKSİYONUMDAN PARÇA VERMEM'

Koleksiyonuyla Madonna'nın da dikkatini çeken Cem Akyol, sanatçının menajeri aracılığıyla kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı. Akyol, "Madonna, koleksiyonumu 2005 yılında 'Icon Forum' sayfasında gördüğünde çok şaşırmış. Menajeri vasıtasıyla bana ulaşarak kendisiyle ilgili bendeki Türk dergilerini istedi. Ben de 'Madonna bile olsa koleksiyonumdan bir parça vermem' dedim. Bu cevap Madonna'nın hoşuna gitmiş ve bana 'To Cem… Madonna' diye imzaladığı kendisine ait özel bir dergiyi gönderdi. Hayatımda aldığım en değerli hediye; Madonna'nın özel imzalı dergisidir" diye konuştu.

KOLEKSİYONUNU SERGİLEMEK İSTİYOR

Dünyaca ünlü sanatçı ile 25 Eylül 2008 tarihinde Montenegro'daki konseri sonrası sohbet etme fırsatı yakaladığını da anlatan Cem Akyol, "Madonna'nın sıcakkanlı bir kişiliği var. Koleksiyonumu ömür boyu genişletmeye devam edeceğim. Ancak şu ana kadar biriktirdiklerimle bir 'Madonna Sergisi' açmak istiyorum" dedi.