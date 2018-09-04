Maganda kurşunu anneyi öldürdü, oğlunu yaraladı

Kırıkkale'de Fikret A.'nın düğünde ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Seda Gezice yaşamını yitirdi, oğlu Murat Gezice (3) ağır yaralandı

Maganda kurşunu anneyi öldürdü, oğlunu yaraladı
04 Eylül 2018 Salı 11:20

Olay, dün akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki düğüne katılan Fikret A., burada tabancayla rastgele ateş açtı. Fikret A.'nın silahından çıkan kurşunlar, bu sırada düğünde bulunan Seda Gezice ve oğlu Murat Gezice'ye isabet etti. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale sonrası anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Seda Gezice yolda yaşamını yitirirken, oğlu Murat Gezice ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat Gezice, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, şüpheli Fikret A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırıkkale #maganda #ölüm
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