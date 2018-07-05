Mahkeme, Gezi'de şiddet gören kızı haklı buldu

Gezi Direnişi sırasında yaralanan Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık’ın da aralarında bulunduğu başvuruculardan bazılarının başvurularını reddeden Anayasa Mahkemesi, üç yurttaşa ise tazminat ödenmesine hükmetti

Anayasa Mahkemesi, Gezi Direnişi’nde yaşanan polis şiddeti sonucu yaralanmalar ve Anayasal haklarının ihlal edildiği iddiasıyla aralarında HDP Milletvekili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık’ınkinin de bulunduğu bazı başvurularla ilgili ihlal kararları alırken, bazı başvuruları da oy çokluğu ile reddetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararları şöyle:

Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmesi ile başlayan gösteriler sırasında HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu Şık’ın polisin şiddetiyle yaralanması ve gösteri yürüyüşü düzenleme özgürlüğünün ihlali ile ilgili oyçokluğuyla reddedildi.

Polis şiddetine maruz kaldığı için yaralanan ve polis ekiplerine yönelik şikayeti takipsizlikle sonuçlanan Mehmet Mutlu isimli yurttaşın kötü muamele gördüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiği iddiası kabul edilmedi.

20 BİN TL TAZMİNAT

Anayasa Mahkemesi, Özge Özgürengin’in Gezi Direnişi sırasında polisin orantısız güç kullanması sonucu yaralanması ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunda ihlal kararı verdi. Özgürengin’in, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele gördüğü yönündeki şikayetini haklı bulan mahkeme, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının da ihlal edildiğine de hükmetti. Başvurucuya, 20 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararı oybirliğiyle alındı.

Ali Orak ve İrfan Gül isimli yurttaşlara toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmesi nedeniyle üçer bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi.