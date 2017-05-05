Mahkeme, Wikipedia kararını verdi

Wikipedia'nın, Türkiye'de erişiminin engellenmesi yönündeki karar sonrası, mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi. Wikipedia'nın bağlı bulunduğu vakıf, idari tedbir kararı alan Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, kararın kaldırılmasını istedi. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, başvuruyu reddederek, alınan kararın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceğine karar verdi. Mahkemenin aldığı karar, şöyle:



"Hakimliğimiz tarafından verilen itiraza konu kararda, 'www.wikipedia.org' adlı internet sitesinde yer alan iki ayrı URL adresinde bulunan ve talebe konu edilen içeriklerde, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Suriye'de yaşanan iç savaşı başlatanlardan olduğu, terör örgütlerini desteklediği, silah yardımında bulunduğu' gibi uluslararası platformda ve ülke içerisinde saygınlık ve itibarını zedeleyecek, terörü destekleyen bir devlet olduğu izlenimi verecek derecede haksız nitelikte saldırının bulunduğu anlaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanlığınca, Bilişim Teknolojileri Kurumuna başvurulmuş, ancak talebe konu URL adreslerinin şifreli olması nedeniyle teknik olarak erişimin engellenmesi mümkün bulunmadığından, internet sitesinin tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmiş, Hakimliğimizce de bu karar yerinde bulunduğundan onaylanmıştır. Verilen kararda, internet sitesine tümden erişimin engellenmesinin geçici olduğu, belirtilen iki URL adresine 'www.wikipedia.org' yetkilileri tarafından erişim engelinin konulması halinde kaldırılması gerektiğinin vurgulanmıştır. Açıklanan nedenlerle hakimliğimiz kararında düzeltilecek bir husus bulunmadığından, itirazın reddine karar verilmiştir"