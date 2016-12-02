Mahkemede ilginç sözler: Mehdilik bana Hz. İsa tarafından verildi

Zonguldak Ereğli'de namaz kılarken ağabeyini bıçaklayan zanlı olayın kaza olduğunu ileri sürdü

Olay geçen 26 Temmuz'da Zonguldak Ereğli'de meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Akın Sofu, o sırada namaz kılan ağabeyi 28 yaşındaki Tayfun Sofu'yu boğazından bıçaklayarak yaraladı. Yargılanmaya başlayan Akın Sofu, olayın kaza ile olduğunu ileri sürdü.



Olay günü balkonda sigara içen Akın Sofu, elindeki çakı ile oynarken 'Bana ilahi emir geldi' diyerek içeride namaz kılan ağabeyi Tayfun Sofu'yu boğazından bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Tayfun Sofu, hastanede tedavi görerek sağlığına kavuştu.



Akın Sofu ise yakın akrabayı kaster öldürme suçlaması ile Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı.



İlk kez mahkemeye çıkan Akın Sofu ifadesinde, ağabeyi ile bir sorunu olmadığını olayın da kaza olduğunu söyledi. Sofu olayı şöyle anlattı: "Balkonda sigara içiyordum. Bir elimde de çakı vardı, onunla oynuyordum. Ağabeyim ise odada namaz kılıyordu. Odaya girerken ayağım takıldı ve ağabeyimin üzerine düştüm. O sırada sol elimdeki çakı ağabeyimin boğazının sol tarafını kesti. Ağabeyim o sırada yerden kalkarken düşmemesi için tuttuğumda çakı bu kez omzuna geldi. Kazayla oldu. Sonra evden çıkarak polisi aradım"



Bu ifade üzerine Mahkeme Başkanı, Akın Sofu'ya 'Ben Mehdiyim' sözlerini hatırlattı. Sofu ise 'Sen mehdisin' diye bir ses duyduğunu ve kendisine mehdiliğin Hz. İsa tarafından verildiğini anlattı. Hz. İsa ile Filistin ve Ereğli'de iki kez karşılaştığını ileri süren Akın Sofu, bunların da tamamen gerçek olduğunu iddia etti.



Bıçaklanan ağabey Tayfun Sofu da olayın kaza ile olduğunu belirtti ve kardeşinden şikayetçi olmadı. Mahkeme, cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin raporun henüz gelmediği gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.