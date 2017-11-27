Mahkemenin Nuriye Gülmen kararı belli oldu

KHK ile görevinden alındıktan sonra açlık grevine başlayan daha sonra da tutuklanan Nuriye Gülmen'in savcı tahliyesini istemişti. Mahkeme kararını açıkladı

Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen ve göreve iade gerekçesiyle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın yargılandığı davada savcı, tüm dellilerin toplandığı gerekçesiyle tutuklu sanık Gülmen'in tahliyesini talep etti.



Gülmen ve Özakça'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılanmalarına Ankara 19.Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



Duruşmada, tutuklu sanık Gülmen ile tedavi gördüğü hastaneden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapıldı. Tutuksuz sanıklar Acun Karadağ ve Semih Özakça ise salonda hazır bulundu. Duruşmaya bazı CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı.



Savcı, bir önceki celsede verilen mütalaasını tekrar ettiklerini belirterek, toplanacak delil kalmaması, delillerin karartma ve kaçma şüphesi olmaması nedeniyle sanık Nuriye Gülmen’in adli kontrolle tahliyesini istedi.



Gülmen de delilleri karartma şüphesinin olmadığını belirterek tahliye talebini yineledi.



Sanık avukatı Murat Yılmaz, iddia makamının tahliye talebini olumlu karşıladıklarını belirterek, "Ancak geç kalınmıştır. Nuriye Gülmen’in tutuklu bulunması keyfidir. Geçen duruşmadan bu yana davayla ile ilgili değişen bir şey olmadı. Geçen süre zarfında ne değişti ki tahliye talep edildi? O zaman şu anki tutukluluk hali keyfidir." diye konuştu.



Yılmaz, Nuriye Gülmen ve Acun Karadağ'ın mesleklerine geri dönmek için TBMM'ye gittiğini ve parti temsilcileriyle görüşmeye çalıştığını öne sürerek, bu kapsamda CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin tanık olarak dinlenmesini istedi.



Tanık olarak dinlenen Ali Haydar Hakverdi beyanında, Nuriye Gülmen ve Acun Karadağ’ı tanıdığını belirterek, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra OHAL İnceleme Komisyonu kurulduğunu hatırlattı.



Hakverdi, söz konusu komisyona Gülmen ve Karadağ'ın da başvurduğunu söyleyerek şöyle konuştu:



"Komisyon kurulduktan sonra Nuriye ve Acun geldi meclise. Bizimle görüştüler, 'Komisyona başvurduklarını ancak buradan sonuç alamayacağımızı biliyoruz' dediler. 'Ne yapacaksınız' diye sorduğumuzda 'Yüksel'de oturma eylemi başlatarak kamuoyunun ilgisini çekeceğiz' dediler. 'Eğer bu da sonuç vermezse açlık eylemi yapacağız' dediler. 'Peki bizden ne istiyorsunuz' diye sorduğumuzda, 'Eğer siz bizim yanımızda olursanız bize fazla müdahale etmezler ve eylemlerde polisin bize karşı olun tutumu biraz yumuşar diye düşündük' dediler."



Tanık Abbas Şahin de Gülmen ve Özakça'nın arkadaşları olduğunu, Gülmen ile beraber Berkin Elvan'ın ölümünün ardından düzenlenen eylemlere katıldıklarını anlattı.



Tanık İlker Akkaya ise Özakça'yı tanıdığını kaydederek, "Gülmen'i gösterilerde görüyordum. Gülmen'in, polise bir mukavemeti olmadı, sadece pankart tutuyordu." ifadelerini kullandı.



KARAR AÇIKLANDI



KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve bir süre sonra da tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın yargılandığı davanın 5'inci duruşmasında, Gülmen'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.