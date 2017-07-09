Maltepe'de miting alanına girişler sürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün bugün son etabının ardından düzenlenecek 'Adalet Buluşması' için gelenler Maltepe'deki miting alanını doldurmaya başladı

Miting alanına girenlerin ağırlıklı olarak Türk bayrakları, "Adalet" yazılı pankart, flama ve Atatürk posterleri taşıdıkları görülüyor. Alana, deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından giriş yapılıyor. Alandan yükselen müzikle halay çekenler, gölgede bir yer bulup mitingin başlama saatini bekleyenler var. 'Hak, hukuk, adalet' alanda atılan en sık slogan.Alanda, saat 16.00'dan itibaren Zülfü Livaneli ve Onur Akın konser verecek. Aynı dakikalarda CHP lideri Kılıçrdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün son etabını tamamlamak üzere Dragos'tan hareket edecek.Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını, 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olan bir sahneden yapacak. Sahnenin arkasında 'Adalet' yazısı olan büyük bir pankart asılı. Kürsünün bulunduğu platformun bir tarafında büyük bir Türk bayrağı diğer tarafından ise Atatürk'ün resmi bulunuyor.Mitingi yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda basın mensubu takip ederken, CHP basın bürosundan alınan bilgiye göre miting için 680 basın mensubunun akreditasyon yaptığı öğrenildi. Ayrıca basın mensupları, sahnenin hemen sağ tarafına kurulan büyük bir platformdan takip edebilecek.Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin saat 18.00'de başlaması planlanıyor.