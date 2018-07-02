Manavgat bu olayı konuşuyor... Berrin öğretmen bir saniye bile düşünmedi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan, 3 aydır parklarda ve sokaklarda kalan Zehra Güleydam (22), kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilmeye çalışılırken öğretmen Berrin Balcı tarafından kurtarıldı

Manavgat bu olayı konuşuyor... Berrin öğretmen bir saniye bile düşünmedi
02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:56

Manavgat’ta bir süre önce eşi cezaevine giren, 1,5 yaşındaki çocuğundan haber alamayan ve kimsesi olmayan Zehra Güleydam, psikolojik rahatsızlık geçirdi. İlçede yaklaşık 3 aydır sokaklarda ve parklarda kalan Güleydam, önceki gün akşam saatlerinde Sarılar Mahallesi’nde yol kenarında beklerken, kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile zorla bindirilmeye çalışıldı. Bu sırada caddede yürüyüş yapan öğretmen Berrin Balcı’nın olayı görüp müdahale etmesiyle kimliği belirsiz kişiler Güleydam’ı bırakıp kaçtı.

Zehra Güleydam ile bir süre konuşarak hastaneye götürülmek üzere ikna eden Berrin Balcı, jandarmaya haber verdi. Jandarma timi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen Güleydam, psikiyatri kliniğinde tedaviye alındı. Güleydam, buradaki ilk tedavinin ardından Konya Beyhekim Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi.

Zehra Güleydam’ın psikolog eşliğinde alınan ifadesinde; eşinin cezaevine girdiğini, kendisinin de yaklaşık 3 aydır sokaklarda kaldığını, 1,5 yaşında oğlu olduğunu; ancak nerede olduğunu bilmediğini, annesinin öldüğünü ve kimsesinin kalmadığını söylediği belirtildi.


Kaynak: DHA
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