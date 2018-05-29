Maranki'den hızlı dönüş!

"Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarırız" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Maranki, "1980 öncesinde judo talimleri yaparak ağaçların altına gömdükleri öfke" olduğunu savundu

Akit TV’de katıldığı programda, “Umudumuz 25 Haziran, olmadı talim yaptıktan sonra Belgrad Ormanı’na gömdüklerimizi çıkarırız” diyen Ahmet Maranki, köşe yazısında gömdükleri şeyin ‘öfke’ olduğunu yazdı.

Hakkındaki soruşturma açılan Maranki Yeni Akit’teki köşesinde, ‘askerlik dışında silahla işi olmadığını’ belirterek, “Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık” dedi. Maranki ‘yanlış anlaşıldığını’ savundu.

Maranki şöyle yazdı:

“1980 yılı öncesinde pek çok olaylara şahit olmuş, kardeşin kardeşi vurduğu her gün 510 kişinin öldürüldüğü gergin bir ortamda üniversite hayatımızı sürdürürken bunlardan uzak kalıp ilimle meşgul olmak ve haksızlık karşısında suskunluğun verdiği stresi ve öfkemizi atmak ve nefsimizi kör etmek için savunma sporu olan judo ile meşgul olmaya başladım. Hafta sonları da arkadaşlarla Belgrad Ormanlarına giderek oralarda talimlerimizi yaptık o günkü stresimizi gerginliğimizi ve öfkemizi ormanların ağaçların altındaki topraklara gömdük… Ve çok şükür kazasız, belasız öğrenim hayatımız bitse de 12 Eylül 1980 ihtilali ile ülkemizde binlerce masum insan maddi ve manevi pek büyük zararlar gördüler! … Askerlik dışında silahla işim olmadı! İhtiyaç da duymadık zaten! Bizim silahımız vatan, millet, bayrak, devlet, mukaddesat ve insanlık düşmanlarına karşı olan öfkemizdir! … İki saatlik programın sonunda şayet yine bu ülkede seçilmiş hükümete, demokrasiye karşı bu necip milletin torunlarına karşı Osmanlı’nın son bakiyesi olan cumhuriyetimize karşı 15 Temmuz’da olduğu gibi topla tankla bir darbe teşebbüsü olursa ‘vatanı savunmak için’ Belgrad ormanlarına gömdüğümüz öfkemizle tankların önüne çıkıp vatanımızı savunuruz… dedik.”

Program sırasında “talimden sonra gömdüklerimizi çıkarırız” sözleri üzerine sunucunun, “Yok artık o kadar da değil” demesi üzerine “adamlar senin üzerine tankla geliyor” diye yanıt vermiş, 1980 öncesini kast ettiğiyle ilgili herhangi bir ifade kullanmamıştı.