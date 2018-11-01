Mardin'de 3 terörist, 250 kilo patlayıcıyla yakalandı

Mardin'de, polisin düzenlediği operasyonda, bir araçta 32 ayrı eylemde kullanılmak üzere düzenekleri ile hazırlanan yaklaşık 250 kilo patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki PKK'lı 3 terörist ile bu kişilerle işbirliği yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alındı

Mardin'de 3 terörist, 250 kilo patlayıcıyla yakalandı
01 Kasım 2018 Perşembe 10:22

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla, bir araçla seyahat PKK'lı 3 teröristi yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 250 kilo patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların 32 ayrı saldırıda kullanılmak üzere düzenekleriyle birlikte hazırlandığı belirlendi. Teröristlerin bombaları, olası saldırıların gerçekleştirileceği noktalara taşıdığı ifade edildi. Teröristlerle işbirliği içinde olduğu öne sürülen 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin Valiliği'nin konu ile ilgili detaylı açıklama yapacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mardin #terör #terörist #yakalandı #patlayıcı
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