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    • Mardin'deki saldırıda şehit sayısı yine yükseldi

    Mardin'in Kızıltepe ile Derik ilçeleri arasında asker ve korucuları taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler daha önce yola yerleştirdikleri patlayıcıyı bu sabah infilak ettirmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 4'ü köy korucusu 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar, Derik ile Kızıltepe'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

    26 Eylül 2016 Pazartesi 10:05
    Mardin'deki saldırıda şehit sayısı yine yükseldi
    Kızıltepe-Derik karayolunun Derik ilçesi yakınlarındaki Tepedağı Köyü mevkiinde, içerisinde görevden dönen ve ilçe jandarma komutanlığına gittikleri belirtilen asker ve geçici köy korucularını taşıyan sivil plakalı bir minibüsün geçişi sırasında, PKK'lılar tarafından daha önce yola döşenen patlayıcı, bugün saat 09.20 sıralarında uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.

    Saldırıda minibüs yoldan çıkıp şarampole yuvarlanırken, yaralanan 4 korucu ve 6 asker Derik ve Kızıltepe Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 asker kurtarılamayarak şehit oldu, 4 korucu ve 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

    Olay yerinde patlamanın etkisi ile geniş bir çukur açılırken, Kızıltepe-Derik karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Patlama bölgesinde sevk edilen çok sayıda asker, bölgede geniş bir güvenlik kordonu oluştururken, olay yerine kimse yaklaştırılmadı. Güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operısyon başlattı.


    VALİLİK AÇIKLAMASI

    Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Derik-Mardin karayolunda bulunan Ilıca Mahallesi Civarında bugün saat 08.30 civarında mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) araması yapan aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen bombanın patlatılması sonucu 3 askerin şehit olduğu ve 2'si ağır olmak üzere 7 personelin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Yaralılar, süratle Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastaneleri’ne kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, halen tedavileri devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Birlik ve beraberliğimize kast eden bu hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

    ŞEHİT SAYISI 4'E ÇIKTI

    Mardin'in Derik İlçesi Ilıca Mahallesi yakınlarında bugün sabah saat 08.30 sıralarında askerleri taşıyan sivil minibüsün geçişi sırasında, PKK'lıların yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan asker sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 6 güvenlik görevlisinin Kızıltepe ve Mardin'deki Devlet Hastaneleri'nde tedavileri sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Mardin, Mardin Saldırı, Mardin Patlama

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