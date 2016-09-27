

VALİLİK AÇIKLAMASI

ŞEHİT SAYISI 4'E ÇIKTI

Haber Kaynağı: DHA

Kızıltepe-Derik karayolunun Derik ilçesi yakınlarındaki Tepedağı Köyü mevkiinde, içerisinde görevden dönen ve ilçe jandarma komutanlığına gittikleri belirtilen asker ve geçici köy korucularını taşıyan sivil plakalı bir minibüsün geçişi sırasında, PKK'lılar tarafından daha önce yola döşenen patlayıcı, bugün saat 09.20 sıralarında uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.Saldırıda minibüs yoldan çıkıp şarampole yuvarlanırken, yaralanan 4 korucu ve 6 asker Derik ve Kızıltepe Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 asker kurtarılamayarak şehit oldu, 4 korucu ve 3 askerin tedavisi ise sürüyor.Olay yerinde patlamanın etkisi ile geniş bir çukur açılırken, Kızıltepe-Derik karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Patlama bölgesinde sevk edilen çok sayıda asker, bölgede geniş bir güvenlik kordonu oluştururken, olay yerine kimse yaklaştırılmadı. Güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operısyon başlattı.Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Derik-Mardin karayolunda bulunan Ilıca Mahallesi Civarında bugün saat 08.30 civarında mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) araması yapan aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen bombanın patlatılması sonucu 3 askerin şehit olduğu ve 2'si ağır olmak üzere 7 personelin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Yaralılar, süratle Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastaneleri’ne kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, halen tedavileri devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Birlik ve beraberliğimize kast eden bu hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.Mardin'in Derik İlçesi Ilıca Mahallesi yakınlarında bugün sabah saat 08.30 sıralarında askerleri taşıyan sivil minibüsün geçişi sırasında, PKK'lıların yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan asker sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 6 güvenlik görevlisinin Kızıltepe ve Mardin'deki Devlet Hastaneleri'nde tedavileri sürüyor.