Marketin tabelasını temizlerken akıma kapıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Zehra Taşran (33), bir marketin tabelasını temizlerken yerini değiştirmek istediği merdivenin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Yaralanan, duran kalbi yeniden çalıştırılan Zehra Taşran, hastanede tedaviye alındı

Marketin tabelasını temizlerken akıma kapıldı
26 Haziran 2018 Salı 13:59

Olay, öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir marketin tabelasının temizliğini yapan Zehra Taşran, merdivenin yerini değiştirmek istedi. Evlere ve işyerlerine temizliğe giderek geçimini sağlayan Zehra Taşran'ın kaldırdığı metal merdiven, işyerinin önünden geçen elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılan Zehra Taşran, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Taşran'ın olay anında duran kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zehra Taşran, tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Bir yılda 500 işçi işten atıldı
Sonraki Haber
Doğu Karadeniz'in tek kadın milletvekili oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.