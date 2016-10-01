Fiyat oyunlarından gramaj hilesine kadar tüketiciyi kandırmak için çeşitli yollara başvuran marketlerin sayısı artıyor.



Bazı marketlerin müşteri çekmek için ne tür hileler yaptığını daha önceki haberlerimizde de duyurmuştuk. Ambalajdan gramaja, ürünlerin kalite-fiyat dengesizliğine kadar birçok unsur artık tüketici tarafından kolaylıkla tespit edilebiliyor. Geçtiğimiz günlerde bu alanda yaptığımız haberlere tüketicilerden çok sayıda e-mail geldi. Son olarak bazı tüketicilerin tespit ettiği promosyon oyunları şöyle sıralandı:



SÖZDE İNDİRİM YAPIYOR



Marketlerde fiyat oyunu sürüyor. Bu kez de indirim oranını yüksek göstermek için sepetlerdeki promosyonlu ürünlerin fiyatını şişiriyorlar. Aynı ürünün raftaki fiyatı daha düşükken, sepetteki promosyonlu ürünü yüksek fiyattan gösterip sözde indirim yapıyorlar. Tüketicilerden gelen şikayetler üzerine incelediğimiz fiyatlar, marketlerin oyunu abarttığını gösteriyor. Tüketici dernekleri bu konuda müşterilerin birçok hakkı olduğunu söylüyor.



BÜYÜK PUNTOLU ETİKET



Bazı marketlerin son dönemde yaptığı en büyük hilelerden biri de etiketteki büyük puntolarla gerçekleştiriliyor. X market y ve z markalarının bütün ürünlerinde büyük puntolarla yüzde 50 indirim olduğunu yazıyor. Oysa ürünlerin önündeki küçük etiketlerde indirimin sadece yüzde 30 olduğu görülüyor. Küçük etikete dikkat etmeyen bir tüketici indirim oranının yüzde 50 olduğunu görüp aldanıyor. Çoğu zaman bazı marketler de, mağazanın camına indirim afişleri asıyor. Müşteriyi bu yolla mağazaya çekmek isteyen marketler, üründen yeterli stok bulundurmadığı için müşteriye o ürünü veremiyor. Dolayısıyla müşteri kandırılıyor.



ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE FİYAT



Ürünün gramajı ile fiyat dengesizliği de son dönemde bazı marketlerde şikayet konusu oluyor. Marketler ürünlerin gramajını düşürürken fiyatını aynı oranda indirmiyor. Tüketicinin alışverişte mutlaka gramaja da bakması gerektiğini belirten uzmanlara göre, bu alanda hileye en elverişli ürün gruplarının başında yoğurt, taze kaşar peyniri, küp şeker, çikolatalı gofret, salça ve konserve geliyor. Uzmanlar marketlerin zam yapmamak için gramajı düşürdüğüne dikkat çekiyor. (Sabah)



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