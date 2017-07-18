Marmaris Airport Transfer İle Tatilin Tadını Çıkartın

Marmaris ege bölgesini güney batı sahiline birleştiği noktada bulunan şirin bir ilçemizdir

Marmaris apart otelleri ile meşhurdur ama son zamanlarda yapılan beş yıldızlı otelleri ile de sahil şeridi boyunca binlerce turiste ev sahipliği yapmaktadır. Marmarise gelen turistler kültür turu dediğimiz özellikle tekne turlarını hemen hemen her gelen turist aktivitesine katılmaktadır, özellikle Marmaris geceler meşhurdur barlar sokağı gece 12 de biten eğlence mekanlarının bulunduğu uzunyalı barlarinin kapanması ile hareketlenir sabahın ilk saatlerine kadar çılgınlarca eğlenen turistler doyumsuz Marmaris gecelerine kendilerini kaptırmaktadırlar.

Marmaris uzunca sahil şeridiile bir çok yabancı turisti kendine hayran bırakmaktadır, akşam yemeğini yiyen turist bu sahil şeridinde kilometrelerce yürüyerek hem spor yapmaş olup hemde gezmektedirler. Marmarisin bir diğer beldesi olan içmeler beldesi muhteşem bir manzaraya sahiptir, arkasında ormanları ve denize bakan yüzü ile yeşil ile maviyi buluşturmaktadır, Marmaris aynı zamanda yat turizmi ile de meşhurdur, çeşitli yat limanları ile yatcılara ev sahipliği yapmaktadır yılın belli dönemlerinde ise yelken yatcılığı yarışlarına ev sahipliği yapmaktadır, netsel marina ve yach marina yani yalancıboğaz ile bir çok yata marina da sığınma imkanı sunar, Marmarise en yakın olan havalimanı dalaman havaalanıdır yaklaşık olarak dalaman havalimanı 110 kilometre uzaklıkta olup bir saat yirmi dakika sürmektedir, marmarise gelen turistler dalaman havalimanına iniş yaparlar burada çeşitli transfer şirketlerini kullanarak marmarise ulaşımlarını sağlarlar Marmaris Airport Transfer şirketlerinin en güvenli ve konforlu olanı raintransfers şirketidir yirmi yıllık bir geçmişi olan bu şirket dalaman havalimanında yurt içi ve yurt dışından gelen turistleri karşılayarak özel vip veya taksi hizmetleriyle marmarise güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamaktadır.







Raintransfers şirketi deneyimle ve yeni araçları ile turistlerin gözde bir transfer şirketidir, Marmaris Muğla iline bağlı bir ilçedir aynı zamanda marmarise biraz uzak olsada diğer bir havalimanı bodrum Milas havalimanıdır, bodrum Milas havaalanı yaklaşık 130 kilometre mesafede olup virajlı yolları ile yaklaşım 2 saat mesafededir, Marmaris doğal yapısı ile turistleri kendine hayran bırakmaktadır, son zamanlarda türkiyeden gelen yerli turistlerde marmarisi keşfetmişlerdir, daha çok İngiliz turistlere ev sahipliği yapan Marmaris yerleşik bir çok İngiliz turiste ev sahipliği yaparak büyük bir hayran kitlesi oluşumuna sebep olmuştur türkiyenin tanıtımında, Marmaris gerçekten gezilmesi ve görülmesi gereken muhteşem bir turizm beldesidir özellikle bakir koyları ile denizi ve yeşili misafirlere muhteşem bir tatil sunmaktadır.