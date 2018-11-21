Marmaris'teki hortum ortalığı talan etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan iki hortum nedeniyle karadaki 5 yelkenli yat ve 4 otomobil zarar gördü

Marmaris'teki hortum ortalığı talan etti
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:52

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan iki hortum nedeniyle  tekneler ve 4 otomobil zarar gördü. Yalancı Boğaz mevkisinde bulunan yat limanı çevresinde 20 dakika  arayla iki hortum oluştu. Hortum karadaki yelkenli yatlar ile 4 otomobilde hasara  yol açtı, paniğe neden oldu.

Bölgede inceleme yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, bakım  kızağına alınan teknelerden 4'ünün devrildiğini söyledi. Yat limanında bağlı olan teknelerin 4'ünde de direk kırılmalarının  oluştuğunu belirten Yüksel, "Limanın biraz açığında demirli duran bir dalış  teknesi batmış. Hiçbir can kaybı, yaralanma yok. Batan tekne boş bir tekne. Hasar  tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmaris #hortum
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