Matematiği örerek öğrenecekler

Çocukların matematiği daha iyi anlayıp sevmeleri için Türkiye'de bir özel okul ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi. Öğrenciler matematiği örgü örerek öğrenecek.

Okul öncesi ve ilkokulda öğrencileri örgü ile buluşturan Mektebim Koleji, tığ ve şiş kullanmadan çocukların tamamen parmaklarını kullanarak ritmik sayma yapmalarını ve el koordinasyon becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Türkiye'nin en büyük el örgü iplik firmalarından yapılan işbirliği kapsamında öğrencilere yünler de ücretsiz veriliyor. Etkinlik sonunda ortaya çıkan atkı, hırka, kazak ve benzeri ürünler ise ihtiyaç sahibi okullara iletiliyor.

Finlandiya, İtalya, Kanada, Polonya ve Amerika gibi birçok ülkede okullarda proje olarak yer alan örgü kursları bu yolla akademik içerikleri beceriyle buluşturuyor. Çocukların bireysel gelişimine katkı sağlayan, bağımsız hareket edebilme becerisini geliştiren örgü, ritmik sayma ve sağ, sol, alt, üst gibi yönlere devamlı bakmasını gerektirdiğinden okuma hızını da artırıyor. Çocuklarda yaratıcılığı teşvik eden ve yaş aralığına göre çeşitlendirilen örgü etkinliği ile çocuklar sabretmeyi ve üretmeyi de öğreniyor.