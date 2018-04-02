Mavi Yolculuk Sizi Hayallerinize Taşıyor

Mavi yolculuklar son yıllarda çok sayıda tatil sever tarafından tercih edilmekte olup taleplerin artması ile birlikte seçenekler içindeki aktivite ve içeriklerde değişmektedir

Mavi yolculuklar son yıllarda çok sayıda tatil sever tarafından tercih edilmekte olup taleplerin artması ile birlikte seçenekler içindeki aktivite ve içeriklerde değişmektedir. Yıllar öncekianlayışının aksine artık yolculukların içeriği ve aktiviteler sadece tur şirketleri tarafında değil tatil severler tarafından da belirlenebiliyor. İyi bir organizasyon ile çok yerinde ve güzel birplanlamak oldukça kolay. Ayrıca bu yolculuğu tasarlamak için Ege ya da Akdeniz de yaşamak ta gerekmiyor.

Telefonla ya da çokça kullanılan yazışmalarla bu planları hayata geçirmek kolayca sağlanabiliyor. Özellikle yeni evli çiftlerinde tercih ettiği bu yolculukları evli çiftlerin kendi planları ile hayata geçirmeleri sağlanabiliyor. Hangi koyda durmak ya da konaklamak istedikleri hangi restoranda yemek yiyecekleri gibi hususları netleştirerek yolculuğu tasarlamaları mümkün olabiliyor. Ayrıca tüm bu planlara istenirse sadece yat içinde bir yolculuk planlaması yapılabildiği gibi bazı farklı koylarda konaklama sağlanması şeklinde de planlama yapmak mümkün.

Mavi Yolculuklar Nasıl Planlanıyor?

Mavi yolculuk tur şirketi tarafından planlanıyor ise tur şirketleri bununla ilgili geniş bir araştırma yaparak işe başlıyor. Öncelikle hangi yol haritası takip edilecek onu belirliyor. Hangi koylarda konaklanacak ve buralarda hangi aktiviteler yapılacak bunun tespiti sağlanıyor. Ayrıca tüm yol boyunca yapılacak ikramlarda tespit ediliyor. Tatilcilerin talep edebilecekleri farklı tarz yemek çeşitleri belirlenerek menülere ekleniyor. Bunların yanında tur nereye yapılıyor ise yol üzerindeki tarihi veya doğal güzelliklerin nasıl gezileceği ve nerelere uğranacağı da önceden belirlenerek organizasyon sağlanıyor.

Tamamen tatil severlerin rahatlığı ve yolculuktan zevk almasının saklanılmaya çalışıldığı mavi yolculuklar da duraklama bölgelerindeki sosyal ve eğlence merkezlerine de önceden rezervasyon yapılarak tatilcilerin eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Tüm bunların yanı sıra uğranılacak bölgelerdeki yöresel bazı yemeklerin ikramının yanı sıra yöresel bazı süs eşyalarının ya da bibloların tatilcilere sunulması da organize ediliyor. Bu sayede gezilen yerin tatilciler tarafından tam olarak görülmesi hedeflenmekte olup çok sayıda tatil sever tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Sizde mavi yolculuk planı yapmak istiyorsanız http://www.albatrosyachting.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Mavi Yolculuklarda Nereler Görülüyor?

Mavi yolculuklar genellikle Akdeniz ve Ege sahillerine düzenlenmekte olup bazı yunan adalarına yapılan özel seferlerde bulunabiliyor. Hatta tatil severlerin isteği doğrultusunda tüm bu sahillerin hepsine beraber düzenlenen daha uzun süreli tatil fırsatları da bulunuyor.

Tatil severlerin sıklıkla tercih ettiği mavi yolculuklar genellikle tur firmalarının özel organizasyonları ile konaklama ve duraklama yerleri tespit edilmekte olup özel bazı isteklerde değerlendirmeye alınabiliyor. Ayrıca kişilerin toplu olarak kendi planlarını hayata geçirmeleri de gerçekleşebiliyor.

Bir arkadaş gurubu ya da toplantı grubunun tercihlerini ve isteklerini tur firması ile görüşmesi sonucunda uğranacak yerlerin haritası ortak bir şekilde de oluşturulabilmekte. Bu sayede bir toplantıyı denizin ortasında ve çok sayıda aktivite ile beraber gerçekleştirmekte mümkün olabiliyor. Bu nedenle de çok sayıda tatilci tarafından tercih ediliyor.