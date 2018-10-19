MEB'den Öğrenci Andı açıklaması: Hukuki süreç devam ediyor

Danıştay'ın Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına ilişkin verdiği 'hukuksal temele dayanmıyor' kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, kararın kesinleşmediğini belirterek, “Hukuki süreç devam etmektedir” dedi

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay’ın Andımız kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, kararın kesinleşmediğini belirterek, “Hukuki süreç devam etmektedir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şöyle: “Medyaya ‘Öğrenci Andı Geri Dönüyor’ başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir.”

Bu açıklamayla birlikte, davanın tarafı olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın temyize gitmesi bekleniyor.