MEB'den öğretmenlere yaz ödevi: 37 kitap, 30 film

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 milyonun üzerinde öğretmene, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı için yaz tatili boyunca okumaları, izlemeleri ve eleştirel bir gözle tartışmaları için farklı kesimlerin görüşünün de alındığı 37 kitap ve 30 sinema filmi önerildi

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlık tarafından, geçen yıl başlatılan aday öğretmen yetiştirme eğitimi kapsamında, öğretmenlere yönelik film ve kitap listelerinden oluşan bir program hazırlanmıştı.



Bakanlıkça, bu yıl, görevde bulunan 1 milyonu aşkın öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı için, yaz dönemi boyunca yapabilecekleri etkinliklere ilişkin özel bir çalışma yürütüldü.



Öğretmenlere sene sonu mesleki çalışmalarına ilişkin oluşturulan program çerçevesinde, Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı", I. Illich'in "Okulsuz Toplum'', Sezai Karakoç'un "Hızır'la Kırk Saat", T. Leitch'in ''Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim'', Nurettin Topçu'nun "Türkiye'nin Maarif Davası", J. J. Rousseau'nun "Emile", Rasim Özdenören'in ''Kafa Karıştıran Kelimeler'', Kemal Tahir'in ''Bozkırdaki Çekirdek'', Mitat Enç'in ''Bitmeyen Gece'' isimli kitaplarının da aralarında bulunduğu, roman, şiir, felsefe, tarih ve deneme türlerden oluşan 37 kitaplık bir liste önerildi.



Bakanlığın iki haftalık mesleki çalışmalar programı kapsamında, dünya çapında liderlere yol gösteren kitap olarak bilinen Stephen R. Covey'in "Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı" isimli kitaba "kişisel ve mesleki gelişim önceliklerinin belirlenmesi" altında özel bir başlık açıldı.



İlk basımı 1996'da yapılan kitapta, Harvard Üniversitesi mezunu Covey'e ilişkin, "Yüzlerce çok uluslu şirketin yanı sıra ABD Başkanına da danışmanlık yapıyor." değerlendirmesi yer alıyor.



Kitapta, Covey'in etkili insanlar için belirlediği 7 ilke , "proaktif ol", "sonunu düşünerek işe başla", "önemli işlere öncelik ver", ''kazan/kazan diye düşün'', "önce anlamaya çalış, sonra anlaşılmaya", "sinerji yarat" ve "baltanı bile" şeklinde sıralanıyor.



Covey, etkili iletişim için "proaktif olmak" söylemi ile bazı şeylerin olması için hem inisiyatifin hem de sorumluluk almanın önemine işaret ederken, "baltanı bile" söylemi ile de en değerli varlığın kendini korumak ve geliştirmek olduğuna dikkati çekiyor.



Bakanlık yetkilileri, "Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı" ve benzeri kitapların okunup tartışılarak, her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerinin belirlenmesini istedi.



Eğitim ve öğretmenlikle ilgili farklı ülke tecrübelerini yansıtan yerli ve yabancı yazarların kitaplarının yer aldığı eserlerin incelenerek, bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması da öğretmenlerden istenirken, örnek kitap ve film listelerinin mesleki çalışmalar süresince tartışma ortamı içinde eleştirel gözle bakılması talep edildi.



Öğretmenlere sinemaya yolculuk önerisi

Bakanlık ayrıca, öğretmenlerden, 30 sinema filmi ve belgeselin yanı sıra kendi belirledikleri eğitimle ilgili filmleri de yaz boyunca izleyerek, mesleki gelişimlerine ilişkin eğitim vizyonlarını oluşturmalarını istedi.Öğretmenlere önerilen filmler arasında, ''Asya'nın Kandilleri'' ve ''Batıya Doğru Akan Nehir'' belgesellerinin yanısıra "3 Idiots", "AmericanTeacher", "Billy Elliot", "Can Dostum", "Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar", "İki Dil Bir Bavul", ''Kara Tahta'', "Ölü Ozanlar Derneği", "Kör Nokta", "Patch Adams" ve "Yerdeki Yıldızlar" gibi filmler yer alıyor.Bakanlık öğretmenlerden bu çalışmalar vesilesiyle kendi alanlarına ilişkin ulusal ve uluslararası literatürü takip etmeyi alışkanlık haline getirmelerini ve Bakanlıkça yayınlanan akademik nitelikteki ''Milli Eğitim'' dergisini de incelemeleri önerisinde bulundu.MEB yetkilileri, ''Bu tür etkinliklerle araştırmacı, lider ve yansıtıcı öğretmen özelliklerine sahip bireyler olarak mesleklerini sürdürmeleri için öğretmenlerimize katkı sunmayı hedefliyoruz. Covey'in kitabında da çok iyi bir şekilde vurgulandığı gibi öğretmenlerimizin kişisel değişim konusunda da liderlik vasıflarının geliştirilmesini arzuluyoruz. Önerdiğimiz etkinlik ve listeler sınırlayıcı olmayıp bu tür faaliyetler için yol gösterici niteliktedir. Önemli olan öğretmenlerimizin kendi çalışma şartları ve bireysel ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetler planlayıp bunları uygulamalarıdır." değerlendirmesini yaptı. ​Bakanlığın iki haftalık mesleki çalışma programı ve önerilen kitap ve film listesinin tamamına Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün sayfasından ulaşılabiliyor.