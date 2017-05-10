MEB'den velilere etüt merkezi uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı velilere etüt merkezleri konusunda uyarıda bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı velilere uyarıda bulundu. 1 Temmuz'dan itibaren etüt merkezlerinin kapatılacağını belirten MEB yetkilileri, bu yüzden ailelerin sözleşme imzalamamasını istedi.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL ilan edilmiş ve bir çok KHK yayımlanmıştı. Bu KHK'lardan birinde de etüt merkezlerinin kapatılması kararı alınmıştı.



Alınan karar doğrultusunda etüt merkezleri 1 Temmuz tarihinden itibaren kapatılacak. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan velilere bir uyarı geldi. ilkokul ve ortaokul özel etüt merkezlerinin kapatılacağının belirtildiği açıklamada, velilerin bu gibi yerlerle sözleşme imzalamaması gerektiği ifade edildi.



Bakanlık, ödev evi, TEOG hazırlık, danışmanlık merkezi, etüt merkezi gibi isimler adı altında bulunan kurumlara itibare edilmemesi gerektiğini belirtirken, bu kurumlara da tespit edilmeleri durumunda para cezası ve sürekli kapatma cezası uygulanacağını açıkladı.







