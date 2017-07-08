MEB, eğitim kurumlarına savaş açtı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan denetimler sonucunda, 22 ilde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan eğitim veren kurumlar, toplam 3 milyon 642 bin 835 lira idari para cezası kesilerek kapatıldı

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, denetim elemanlarınca, bu yılın başından itibaren 81 il genelinde merdiven altı olarak da tabir edilen, bakanlıktan ruhsat almadan izinsiz eğitim faaliyeti yürüten kurumlara ilişkin çalışma yürütüldü.



"Eğitim merkezi", "eğitim danışmanlığı", "eğitim rehberliği", "kariyer rehberliği", "eğitim koçluğu", "ödev merkezi" gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtilmeden eğitim faaliyetinde bulunan yerlere, 2017 Ocak ayından bu yana toplam 3 milyon 642 bin 835 lira idari para cezası verildi.



En çok idari para cezası kesen valilikler arasında ilk sırada 2 milyon 39 bin 962 lira ile İstanbul Valiliği, ikinci sırada ise 403 bin 110 lira ile Van Valiliği yer aldı.



"Veliler dikkatli olmalı"

"Dershanecilik tarzında bir faaliyete katiyen izin vermeyeceğiz"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, geçen yıl aralık ayında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda bir değişiklik yapıldığını hatırlattı.Değişiklikle bakanlıktan izin ve ruhsat almadan eğitim ve öğretim faaliyeti gösterdiği tespit edilen yerlere, brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanmasıyla ilgili düzenleme yapıldığını belirten Şamlıoğlu, "Genel müdürlük olarak valilikler bünyesinde oluşturulan izleme ve koordinasyon komisyonları ile izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen yerlere vakit kaybedilmeden gerekli yaptırımların uygulanması talimatını verdik. Bu kapsamda da 22 ilimizde şu ana kadar 3,5 milyon TL'den fazla idari para cezası kesildi ve aynı zamanda bu yerler valiliklerce kapatıldı." dedi.İzinsiz eğitim veren yerlere ilişkin velilere uyarılarda bulunan Şamlıoğlu, "Velilerin dikkatli olmaları, izinsiz faaliyet gösteren eğitim kurumların önüne geçmek açısından önemli. Veliler, bir kurumun bakanlıktan izni olup olmadığını Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden sorgulayarak olası mağduriyetlerin önüne geçebilecekler." diye konuştu.Özel öğretim kurslarının faaliyetlerine, 4 Ağustos'tan itibaren bir bilim grubunda devam edeceğini de hatırlatan Kemal Şamlıoğlu, velilerin bu tarihten sonra bu kurumların birden çok bilim grubunda faaliyet gösterdikleri yönündeki olası beyanlarına itibar etmemeleri gerektiğini ifade ederek, "Bu kurumlarda dershanecilik tarzında bir faaliyete katiyen izin vermeyeceğiz." dedi.Şamlıoğlu, velilerin, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alarak faaliyet gösteren kurumlar listesine Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün "http://ookgm.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşabileceklerini ve sorgulamada izinsiz eğitim faaliyeti verdiğini düşündükleri yerleri, bir dilekçe ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirebileceklerini kaydetti.