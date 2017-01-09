Meclis önünde gergin anlar

Anayasa görüşmeleri bugün Meclis Genel Kurulu'nda başlıyor. Görüşmelere tepki göstermek isteyen protestocular Meclis'e yürümek istedi

CHP genel başkan yardımcılarının ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu, STK üyeleri ve avukatlardan oluşan grup, Meclis Dikmen Kapısı önünde anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşmeleri protesto etmek üzere toplanmak isteyince çevik kuvvet ekipleri, biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonucu, bazı CHP'li vekiller ile sivil toplum kuruluşu üyeleri yaralandı.



Polis, sabah saatlerinden itibaren Meclis'e giden tüm yolları kapatarak, sıkı güvenlik önlemleri aldı. Aralarında CHP Ankara İl Başkanlığı olmak üzere çok sayıda STK, bugün için Meclis Dikmen Kapısı önünde eylem yapılacağını duyurmuştu.







Meclis Dikmen Kapısı önüne ikişer, üçer kişilik gruplar halinde gelen STK üyeleri, çevik kuvvet polis amirlerinin emri gereğince, Meclis önünden Kızılay'a uzaklaştırıldı. Meclis'e bir kilometre uzaklıkta belirli bir sayı halinde basın açıklaması yapmanın kişisel anayasal bir hak olduğunu savunan yaklaşık 20 kişilik grup için bir çevik kuvvet amirinin 'Süpürün bunları' diye emir vermesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Aralarında Ankara Barosu üyesi avukatların da olduğu grup, polis amirine tepki göstererek, "Ne biçim bir emir bu, 'Süpürün bunları' demek? Biz çöplük müyüz, neye süpürüyorsunuz? Yarın sizlerde hak kaybına uğradığınızda sizlerinde hakkını bizler savunuyoruz" dedi.



CHP'Lİ TANAL ANAYASA KİTAPÇIĞI İLE TEPKİ GÖSTERDİ



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis etrafında basın açıklaması yapılmasına karşı koyan STK üyelerini polis kalkanlarıyla uzaklaştırırken, Anayasa kitapçığıyla tepki gösterdi. CHP'li Tanal, vatandaşların Anayasa'da da belirtildiği gibi protesto hakkının bulunduğunu savundu.



CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise çevik kuvvetin yaptığı müdahaleye tepki göstererek, vatandaş ve polisin karşı karşıya gelmesinin yanlış olacağını söyledi.





Bu sırada Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran'ın basın açıklaması yapmaya başlamasının ardından polis buna izin vermeyerek grubu dağıttı.



Biber gazı ile yapılan müdahaleden çok sayıda STK üyesi ve CHP'li milletvekili etkilendi. Vatandaşlar, polisin biber gazı, kalkan ve yer yer köpekler ile kendilerine müdahalede bulunmalarını protesto ederek, basın açıklamasını okumak üzere Güvenpark'a yürüdü.