Meclis önünde polis müdahalesi

Anayasa görüşmeleri bugün Meclis Genel Kurulu'nda başlıyor. Görüşmelere tepki göstermek isteyen protestocular Meclis'e yürümek istedi

AKP ve MHP'nin uzlaşması ile Meclis Genel Kurulu'na gelen Anayasa değişikliği saat 14.00'da başlıyor. Toplantı öncesi CHP'nin çağrısı üzerine bir grup Güvenpark'ta toplanarak Meclis'e yürümek istedi. Ancak polis aralarında CHP'li vekillerin de bulunduğu gruba müdahale etti.



Yürüyüşe sadece CHP'lilerin katılmadığı başka gruptan vatandaşların da eşlik ettiği öğrenildi.



Genel Kurul'da CHP adına eski genel başkanı Deniz Baykal'ın konuşacağı öğrenildi.



CHP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu, STK üyeleri ve avukatlardan oluşan grup, Meclis Dikmen Kapısı önünde anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşmeleri protesto etmek üzere toplanmak isteyince çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti.



Öte yandan polis ekipleri, Milli Müdafaa Caddesi üzerinde toplanarak, Meclis'in Dikmen Kapısı'na yürümek isteyen gruplara biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etti.