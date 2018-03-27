Meclis'te skandal olay! Polis o tişörtü çıkarttırdı!

CHP parti grup toplantısına 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' tişörtüyle gelen partilinin tişörtü polis tarafından çıkartıldı

Meclise CHP Grubunu izlemek üzere "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı tişörtüyle gelen vatandaş polis tarafından durduruldu.



CHP grup toplantısı... Polis tişörtü çıkarttı Mustafa Kemal'in kalpaklı resminin bulunduğu tişörtü çıkarttırılan Cafer Darı, çıplak kalan bedenine montunu giydi.



Olayı duyan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, polis noktasına giderek tişörtü geri aldı. Darı da yeniden tişörtünü giyerek grup toplantısını izleyebildi.