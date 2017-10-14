Mehmet Ali Şahin, ikinci kez nikah masasında

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, eski sekteri ile ikinci kez dünya evine girdi

Eski Meclis Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili 67 yaşındaki Mehmet Ali Şahin, ikinci kez evlendi. Şahin, eski sekteri olan 39 yaşındaki Zuhal Fırat'la hayatını birleştirdi.



Çiftin nikah şahitliğini Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Cevdet Yılmaz ve Öznur Çalık yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılmadığı törene, Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.



4 çocuk babası olan Şahin, üç yıl önce eşini kaybetmişti.