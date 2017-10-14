Mehmet Ali Şahin, ikinci kez nikah masasında

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, eski sekteri ile ikinci kez dünya evine girdi

Mehmet Ali Şahin, ikinci kez nikah masasında

Eski Meclis Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili 67 yaşındaki Mehmet Ali Şahin, ikinci kez evlendi. Şahin, eski sekteri olan 39 yaşındaki Zuhal Fırat'la hayatını birleştirdi.

Çiftin nikah şahitliğini Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Cevdet Yılmaz ve Öznur Çalık yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılmadığı törene, Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.

4 çocuk babası olan Şahin, üç yıl önce eşini kaybetmişti.

Etiketler; #mehmet ali şahin #evlilik
Önceki Haber
İstanbul'dan kalkıp, havada 7 saat tur atıp geri indi!
Sonraki Haber
Yıldız Tilbe'den çok sert sözler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.