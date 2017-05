Mehmet Dişli savunma yaptı: Hulusi Akar beni yanlış anlamış olabilir

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, darbe girişiminin kritik isimlerinden Ak Parti Milletvekili Şaban Dişli'nin kardeşi eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Bakanı Tümgeneral Mehmet Dişli savunma yaptı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafında Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, darbe gecesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı odasında derdest eden ekibin içinde yer aldığı iddia edilen ve Akar'la birlikte aynı helikopterle Çankaya Köşkü'ne giden



Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Bakanı Tümgeneral Mehmet Dişli, savunmasında FETÖ üyeliğini reddederek, "Benim üye oludum tek örgüt TSK'dır. Aksine çok uzun süredir bu örgütün hedefindeydim. Darbenin fiilen başlamasından 5 dakika sonrada karargahtan ayrılıp lojmanıma gitmiştim. Hulusi Akar'ın müsait olduğu ve beni beklediği saat 20.35'de evden ayrılarak 20.45'de karargaha geri geldim. Ardından Hulusi Akar'ın bulunduğu kata çıktım. TSK'nın yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışmamı Cumhurbaşkanına arz etmeden önce Genelkurmay Başkanı'na bilgi sunmam ve görüşlerini almam gerekiyordu. Karargaha bu amaçla gitmiştim. Komutanın odasına gitmek isterken silahla rehin alınarak bir odaya alındım. Önüme bir boş kağıt ve kalem bıraktılar. TSK'nın yönetime el koyduğu, Yurtta Sulh Konseyinin kurulduğu, bildirinin yakında okunacağı, karşı çıkanların etkisiz hale getireceklerini, Komutanın onlarla birlikte olmasını istedikleri ve 'sizi tanır, size güvenir yoksa ikinizi de paketleyerek götüreceğiz' dediler. Bu talepleri kartlara not ettikten sonra beni Komutanın odasına soktular. Kartlara yazılan notları Komutana okudum ama önce ciddiye almadı" diye konuştu.



Dişli, bu esnada karargahta yoğun olarak silah sesleri gelmeye başladığı kaydederek, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in emir subayının vurulduğunu öğrendiklerini söyledi. Gelişmelerin vahim bir hal aldığını ifade eden Dişli, "Bir süre sonra aniden içeriye giren bir ekip onu etkisiz hale getirmeye ve kelepçelemeye çalıştı. Silah ve uçak sesleri yoğunlaşınca Komutanın emin bir yere alınmasını önerdim. Bir süre sonrada bir helikopter ile Komutan, ben ve birkaç asker bindik" diye konuştu.



Sanık Dişli, Hulusi Akar'ın tanık olarak verdiği ifadede kendisini suçlamasını da, "Hulusi Akar yıllarca birlikte çalıştığım bir komutandır. O anki durumu en iyi kendisi bilmektedir. Yaşadığı travmatik ortam nedeniyle beni yanlış anlamış olabilir" diye değerlendirdi.



"CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM, NE DERSEM MANŞET OLUR"





KARARGAHA ORHAN YIKILKAN ÇAĞIRDI





Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "İfadenizde eve gittiğinizi ve sizi birinin tekrar karargaha çağırdığını söylüyorsunuz. Sizi tekrar kim çağırdı" diye soru yöneltti. Dişli soruya, "O zaman kimin çağırdığını bilmiyordum ama iddianamede şimdi gördüğümüzde telefonla arayan kişinin Orgeneral Hulusi Akar'ın Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın olduğunu görüyoruz" dedi.





SAAT 20.45 SIRALARINDA KOMUTAN KATINDA OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YOKTU





Mahkeme Başkanı Dik, "Gittikten sonra kiminle görüştünüz" şeklindeki soruyu sanık Dişli şöyle yanıtladı: "Gittikten sonra özel kaleme giderek Orhan Yıkılkan'ın yanına uğradım. 'Komutanın bir emri var mı' diye sordum. Bana, 'herhangi bir şey yok' dedi. Bende onun odasında çıkarak komuta katına gittim. Emir subay odasına girdim, burada komutanın emir subayı Levent Türkkan vardı. Ben yapacağım sunumla ilgili komutanın odasına gireceğimi söyledim. Türkkan bana 'Komutanım bir dakika bekleyin' dedi. Burada beklerken koridora çıkıp girdim. Saat 20.45 gibi ortada ÖKK personeli ve olağanüstü bir durum yoktu"





KORİDORDA GEZERKEN ENSEME SİLAH DAYANDI



Dişli, beklerken kafasının komutana sunacağı arzla meşgul olduğunu ve başka bir şey düşünmediğini anlatarak, "Beklerken ne kadar süre geçti hatırlamıyor ama 7-8 dakika olabilir. Koridordayken birden enseme silah dayandı. Ve beni oradaki bir odaya çektiler. İki kişiydiler, birisinde uzun namlulu silah olduğunu net hatırlıyorum. Sivil kıyafetliydiler ve birisinde siyah hücum yeleği vardı. Bana, 'silahlı kuvvetler yönetime el koydu bunu komutanımıza bildir' dediler." dedi.



Mahkeme Başkanı Dik, "İki kişi nasıl darbe yapsın, neden iki kişinin sözüne itibar ediyorsunuz" diye sordu. Sanık Dişli, "Öylesine güvenlikli bir ortamda, Genelkurmay Başkanının makam katında ensenize silah dayanıyor. O anda bir şok hali" diye yanıtladı.





KOMUTAN 'NE DİYORSUN, DALGA MI' GEÇİYORSUN DEDİ



Mahkeme Başkanı'nın, "Levent Türkkan'a söyleseydiniz, neden onun yanına gitmediniz" şeklindeki sorusu üzerine Dişli, "Zaten Levent Türkkan o saatte sonra onlarla birlikte. Darbecilere iştirak etti. içeriye girdim, betim benzim atmıştı. Komutan masasında oturuyordu bana 'otur' dedi. Bana yazdırdıkları konuları karttan okumaya başladım. Bir kaç madde okudum. İşte 'Silahlı kuvvetler yönetime el koydu', 'Uçaklar havalandı', "4-5 tugay geliyor' diye. Komutan okuduklarımdan sonra kafasını kaldırdı, 'Ne diyorsun sen dalga mı geçiyorsun' dedi. O sırada odada sadece ikimiz varız. 'Komutanım bunlar gerçek darbe olmuş' dedim. Komutan önce inanmadı, 'tedbir aldık' dedi. Bana, 'sakin ol birşey yok' dedi. 'Komutanım ne tedbiri uçaklar havada, 5 tugay geliyormuş' dedim. O sırada dışarıda yoğun bir ateş başladı. Komutan, 'ne oluyor bir bak' dedi. Ben dışarı çıktığımda komuta katında silahlı ÖKK personeli vardı. Ben komutanı durumu anlatırken, kapı açıldı ve komandolar içeri girdi" diye konuştu.





BİRİNİN ELİNDE HAVLU VE SPREY GİBİ BİR ŞEY VARDI



Komandoların içeri girince komutana yöneldiklerini söyleyen Dişli, "Levent Türkkan'ın elinde silah vardı. Komutan, 'sakin olun, zorluk çıkarmayın' şeklinde bir şeyler söyledi. Beni itip komutana yöneldiler. Bir tanesinin elinde havlu ve sprey gibi bir şey vardı. Komutanın koltuğunda otururken arkadan ellerini tutmaya çalıştılar. Komutan direndi. O sırada ben 'durun' diye bağırdım. Bir duraksama oldu. Kapıya doğru baktılar. Ellerinde 3-4 tane daha kelepçe vardı. Havluyu ve kelepçeleri alıp dışarı çıkardılar. Ben daha 'arz bitmedi' diye bağırdığım için sanırım duraksadılar. Kapıya baktılar. Sanırım oradan bir işaret aldılar. Komutanın zaten bir koluna kelepçe takmışlardı. O kelepçeleri ve havluyu alıp dışarı çıktılar. Komutan sarsıldı, şoka girdi. Rütbeleri yere düştü. İkisi içerde kaldı, diğerleri çıktı. O sırada komutana su getirdiler. Bir süre komutan konuşmadı, sessiz kaldı. Dışarıda yoğun bir silah sesleri geliyordu" diye anlattı.





GÜVENLİK BİR YER İÇİN ISRAR ETTİM



Mahkeme Başkanı'nın "Akıncı Üssü'ne götürme fikri kimden çıktı" sorusunu Dişli, "Yoğun silah sesleri geldiğinde Genelkurmay İkinci Başkanının derdest edildiğini öğrendik. Sonra yine kapıda yoğun çatışma sesleri gelince iyice işkillenmeye başladım ve komutana, 'emniyetli bir yere gidelim' dedim. Dışarı çıkıp güvenli yere götürülme olayını onlara söyledim. Uçak sesleri gelince komutan 'uçuşlar durdurulmuştu bunlar ne' diye sordu. Bunun üzerine ben 'sağdan soldan silah sesleri geliyor şimdide uçaklar bizi emniyetli bir yere alın' diye ısrar ettim. 'Alacağız' dediler. Komutan o sırada namaz kıldı" diye cevapladı.





KOMUTAN BENDEN EVİNİ ARAMAMI İSTEDİ



Mahkeme Başkanı, sanığa "Akıncıya götürme fikri kimindi? Seni neden götürdüler?" diye soru yöneltti. Soru üzerine, "Akıncı fikri kimindi bilmiyorum. Beni de onunla birlikte rehin aldılar" diye yanıtlayan Dişli, helikopterle akıncıya götürüldükten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: "İndiğimizde komutan 'burası nere' diye sordu. Akıncı olduğunu o an öğrendik. Bizi üst komutanı Hakan Evrim'in odasına götürdüler. Odada Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk vardı. Komutan daha önce Selçuk'la tanışıyordu. Neler olup bittiğini sordu. Kubilay Selçuk, 'bilmiyorum komutanım, silahlı kuvvetlerin tamamında bu varmış' dedi. Komutan benden evini aramamı istedi. Evi aradım durumu hanımefendiye bildirdim"





KOMUTAN 'NEREDE BU ADAMLAR GELSİNLER' DEDİ



Komutanın odada Kubilay Selçuk ile sohbet ettiğini anlatan Dişli, "Komutan, 'Bana konsey gelecek demişlerdi. Konsey mi, komite mi, nerede bu adamlar gelsinler' dedi. Bir süre sonra tamam dediler. Bununla ilgili telefon konuşmalarım oldu. Sonra komutan Akın Paşa'nın (Akın Öztürk) nerede olduğunu sordu. Kubilay Selçuk 'bilmiyorum ama çağıralım' dedi. Bir süre sonra Akın Paşa geldi. Akın Paşa sivil kıyafetliydi. Odada komutanla birlikte 4 kişiydik. Televizyonda bir alt yazı geçti. 'Bombalanma yapıldı' diye. Komutan işaret etti. Dışarı çıktım. Bu sırada 3 kişi geldi. Bunların içinde Tuğamiral Ömer Faruk Harmancı ve bir tane karacı Albay vardı. Komutan, Ömer Faruk Harmancık'a neler olduğunu sorduğunda, Harmancık, 'Bizimle birlikte hareket edin, bu işi durduralım komutanım' dedi. Komutan, 'Bu devirde olur mu böyle şeyler, nerede yaşıyorsunuz, görmüyor musunuz halkı' diye karşılık verdi. Harmancık, 'beraber yaparsak bunu durdurabiliriz' dedi. Kısa süreli bir diyalog oldu. Elinde bir kağıt vardı. O kağıtta bakıp bir şeyler söyledi. Daha sonra çıkıp gittiler" şeklinde anlattı.





KOMUTAN TEKRAR ÇAĞIRDI



Hulusi Akar'ın bombalama olaylarını görünce, "Şunları çağır bir daha konuşalım" dediğini belirten Dişli, "Beni 143. filoya götürdüler. Orada bir odaya aldılar beni. 15-20 kişi personel vardı. Komutanın çağırdığı söyledim. Gece boyunca 4-5 kere gidip geldim. Akın paşa ve Kubilay Selçuk paşayla gidip geliyordum. Her gelişimde durumu komutana rapor ediyordum" diye konuştu.





KİM BUNLAR SORUSUNA İLGİNÇ CEVAP



Dişli, "Bunların kim olduğunu düşünüyorsun, hangi grup" şeklindeki soruyu, "Bu yorum olur. Cevap vermek istemiyorum. Ne dersem manşet olur" diyerek geçiştirdi.





KOMUTAN ORAYA GİDİNCE NE KONUŞACAĞIZ DİYE SORDU



"Komutana Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile görüşerek onları ikna etme imkanının sağlanmasını, aksi halde insiyatif kullanmaya imkan kalmayacağını anlattım" diyen Dişli Çankaya Köşkü'ne gidiş aşamasını ise şöyle anlattı: " Değerlendirelim dediler ve bunun üzerine Komutanla bir planlama yaptık. Bu planlamaya göre Karargaha gidecektik, TSK'ya bir duyuru yaparak emir komutanın devralındığını, birliklerin kışlalarına dönmelerini, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın da polise emir vererek geri çekilmelerini sağlamalarını, ideal, yargı ve askeri işlemlerin devreye sokulmasının uygun olacağına karar verdik. Teklif darbeciler tarafından kabul edildi. Bir süre sonra Başbakanlıktan telefon geldi. Hava güvenliğinin temin edildiği ve helikopterin Genelkurmay Karargahı yerine Çankaya Köşkü'ne gelmesi söylendi. Daha sonra helikoptere bindik. Akar, yorgun bir vaziyette arkasına yaslanmış oturuyordu. Bana döndü 'sağ ol evlat' dedi. Ardından da 'hazırlık yaptın mı? Oraya gidince ne diyeceğiz?' diye sordu. Ben de 'Komutanım olanları anlatacağız' dedim. Helikopter çalıştıktan sonra ses nedeniyle konuşamadık" dedi.





AKAR BENİ YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİR



Dişli, tanık ifadelerinde kendisini suçlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar için, "Benim yıllarca birlikte çalıştığım komutanımdır. Olayların nasıl geliştiğini, benim çabalarımı, ona nasıl sekreterlik yaptığımı, darbecileri nasıl ikna etmeye çalıştığımı en iyi kendisi bilir. Yaşadığı travmatik olayların etkisi altında beni yanlış anlamış olabilir. Çabalarımı yanlış değerlendirmiş olabilir ancak geçen süre içerisinde yaşadığımız olayları çok daha makul ve mantıklı olarak değerlendireceğini düşünüyorum" dedi.





ADALETİN REJİMİN NAMUSU OLDUĞUNU BİLİYORUM



Binlerce sayfa iddianame hazırlanarak yargılama ve savunmanın zora sokulduğunu bunun hukukun iflası anlamına geldiğini belirten Dişli şöyle devam etti: "Buna rağmen ben ülkemde namuslu, yetenekli hakim ve savcılarımızın var olduğunu biliyorum. Onların yargı ve taktir haklarına saygı duyuyorum. Suçsuzları mahkum etmeyeceklerine inanıyorum. Adaletin rejimin namusu olduğunu biliyorum."





O GECE BAZI GENERALLER SİYASETÇİ BULMANIN PEŞİNDEN KOŞMUŞLAR



Başbakanlık avukatı Süleyman Ayhan'ın "Ağabeyinizi neden aramadınız" sorusuna Dişli, "Benim askerlik anlayışımda orada askerliğin gereğini yapmak varken bir siyasiye ulaşmak, siyasetçinin peşine düşmek, ağabeyim de olsa uygun değildir. 10 ay sonra ben bunu anlıyorum. Ne yazık ki o gece bazı generaller kendi işini yapmaktansa bir siyasetçi bulmanın peşinden koşmuşlar. Birliğinin başına geçip olaylarla uğraşmaktansa bunun peşine düşmüşler. Çok üzüntü verici bir şey. Benim ağabeyim siyasete girdikten sonra ne evime gelmiştir ne de ben onun evine gitmişimdir. Annemin, babamın cenazesinde bile ben ağabeyimle yan yana gelmedim. Böyle bir askerim ben" diye cevapladı.





BENİM NELER YAPTIĞIMI TARİH ORTAYA KOYACAK



Bunun üzerine Ayhan sanığa, "Siz gözaltına alındıktan sonra ağabeyinizi aramak aklınıza geliyor. Vardı kayıtlarda. Ama vatanınız için gece ağabeyinizi ya da başka bir gücü aramak aklınıza nedense gelmiyor" diye çıkıştı. Dişli de bu çıkışı, "Benim o gece vatan için neler yaptığımı herkes biliyor. Hayatımı ortaya koyarak neler yaptığımı da inşallah bir gün tarih ortaya koyacak" dedi.



Dişlinin savunması çapraz sorgu ile sona erdi.