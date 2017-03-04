Melih Gökçek'in kanalında skandal görüntü!

Melih Gökçek'in kanalında skandal görüntü!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in konuk olduğu Beyaz TV'deki programda skandal bir olay yaşandı


Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit isimli programa dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuk oldu. Kanalda 15 Temmuz olayları konuşulurken ekrana şehit olan özel harekatçıların görüntüleri yansıtıldı. Yanmış şehit görüntülerinin altına bir de '52 Özel Harekatçı kömür oldu' yazısı konuldu.

Bu görüntü ise büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine programın sunucusu Latif Şimşek, özür dilemek durumunda kaldı.

Kanalın sahibi olan aynı zamanda programın konuğu olan Gökçek de "Ben atılan bombanın verdiği hasarın büyüklüğünü belirtmek için 'oradaki her şey bombanın tesiri ile yandı ve kömür oldu' dedim. Şehit ailelerinden özür diliyoruz. Bu KJ'nin verilmesi büyük bir hata. Bunun hesabını soracağız." açıklaması yaptı.



 
Etiketler; #melih gökçek #ankara #beyaz tv #şehit
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