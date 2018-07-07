Melih Gökçek'ten skandal tweet!

Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, Twitter adresinden skandal bir tweet attı...

Melih Gökçek'ten skandal tweet!
07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:52

ODTÜ’de dün gerçekleştirilen mezuniyet töreninde açılan ve üzerinde “Tecavüze sebep olan şeyler” yazan pankartın fotoğrafını paylaştı.

Pankartta yer verilen, “Gece dışarı çıkmak, mini etek giymek, sarhoş olmak, cilveleşmek” ve “Tecavüzcü” seçeneklerini gören Gökçek, "tecavüzcü" seçeneğinin işaretli olmasına dikkat çekerek tweet attı. Gökçek, “Madem nedenini biliyorsunuz, siz de ilk dördünü yapmayın yapanlar salak mı” ifadelerini paylaştı.

Gökçek gelen tepkiler üzerine attığı tweeti toparlamaya çalışsa da tepkiler arttı.

Etiketler; #melih gökçek #melih gökçek twitter
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