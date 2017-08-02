Meme kanseri olunca terk edildi, felç oldu!

Kayseri’de 23 yıl önce inşaat kalıpçı ustası 47 yaşındaki Hikmet Kızılkaya ile evlenen 45 yaşındaki Şaziye Ateş, meme kanserine yakalanmasından sonra eşi tarafından önce terk edildi. Sürekli kendisine şiddet uyguladığını söylediği eşinin boşanma isteğini kabul eden Ateş, üzüntüden felç geçirerek yatağa düştü

Yanına kaçtığı Hikmet Kızılkaya ile 1994 yılında evlenen evliliğinden 21 yaşındaki Rahime, 17 yaşında Cemile, 15 yaşındaki Meryem ve 10 yaşında Şeyma isimimli çocukları olan Şaziye Ateş 10 yıl önce, rahatsızlanınca doktora gitti. Tetkiklerde Ateş’in meme kanseri olduğu ortaya çıktı. Şaziye Ateş, hastanede tedavi görürken iddiaya göre, başka kadınlarla birlikte olan eşi Hikmet Kızılkaya tarafından terk edildi. Hastalığı ardından, eşinin evi terk etmesiyle çocuklarıyla ortada kalan Şaziye Ateş, eşinin açtığı boşanma davası ile sol tarafından felç geçirdi. 4 çocuk annesi Ateş, evinin kirasını ödeyemediği için çocukları ile birlikte kaldığı daireden ev sahibince çıkarıldı. Mahkeme, eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyleyen ve boşanma davasını kabul ederek tazminat istemeyen çifti boşadı. Kızları ile birlikte kardeşinin yanına yerleşen ve sol tarafı felçli 3'üncü evre gögüs kanseriyle mücadale eden Şaziye Ateş kızları ile yaşam savaşı verirken, yetkilerden çocuklarının okutulması konusunda yardım istedi. Boşandığı eski eşinin halen tehdit ve ölüm mesajları attığını söyleyen kanserli anne Ateş, şöyle dedi:



"Çocuklarımın cep telefonlarına ölümle ilgili mesaj atıyor. Bir kadın cinayeti daha işlenmemesi için yetkililer bize yardım etsin. 4 kızım var, gün geldi bayat ekmeklerle karınlarını doyurdum. Kız çocuklarım kötü yola mı düşsün? Bizlere yardım eli uzatılsın.”



Hasta annesine yardımcı olan lise öğrencisi Cemile Kızılkaya ise mahkemenin velayeti babasına vermesinden dolayı bir süre Ankara'ya yerleşen babası ile kaldığını ancak, babasının kendisini her gün dövmesinden dolayı annesine sığındığı söyledi. Genç kız, “Yiyecek ekmeğimiz yok, komşuların eline bakıyoruz. Sağlık Meslek Lisesi'nde hemşirelik okuyordum. Annemin hastalığı ve çaresizliği nedenle okula gidemez oldum. Babamla kalan diğer iki kardeşimin can güvenliği yok. Defalarca darp raporu almama, dayak nedeniyle hastanede kalmama rağmen kimse bizimle ilgilenmedi” dedi.