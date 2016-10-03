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    • Memurlar dikkat! Puana göre terfi geliyor!

    Memurun terfi ve yer değiştirmesi amirinin, yakın çalışma arkadaşının ve hizmet alan vatandaşın verdiği puan ile yapılacak

    03 Ekim 2016 Pazartesi 09:06
    Memurlar dikkat! Puana göre terfi geliyor!
    Memurların terfi ve yer değiştirmelerinde A, B, C ve D notlarından oluşan yeni sistem uygulamaya sokuluyor. ‘Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı’nda uygulamaya geçirilmesi düşünülen sisteme göre, kamuda çalışan 3.1 milyon kadrolu ve sözleşmeli memur, ‘yönetici’ ve ‘diğer personel’ olarak ikiye ayrılacak.

    DÖRT NOTLU SİSTEM

    Star gazetesinde yer alan habere göre, altı aylık ile bir yıllık yapılacak değerlendirmelerde, her bir personele ilişkin ‘Başarı Değerlendirme Formu’ doldurulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında başarı düzeyi A düzeyi (90-100 puan), B düzeyi (76-89 puan), C düzeyi (60-75 puan), D düzeyi ise (0-59) olarak kabul edilecek. ‘D’ notu alan başarısız kabul edilecek.

    ‘A’ VE ‘B’ YÜKSELTECEK

    Birbirini takip eden üç başarı değerlendirmesinde A ve B üzerinde puan alınması, memurların görevde yükselmeleri, görevleriyle ilgili kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, yer değiştirme, yurt dışı görevlendirmeleri ve insan kaynakları planlamalarında etkili olacak. Sözleşmeli personelden başarı puanı A, B ve C düzeyinde olanlara da, başarı ücreti ödenecek.

    C ve D düzeyinde başarı puanı alan memurun eksikliklerinin tespit edildiği alanlarda amir ile personel arasında görüşme yapılarak gelişim planlarının hazırlanması ve uygulanması da zorunlu olacak. Üç başarı değerlendirme döneminin ikisinde başarı puanı D düzeyinde olursa, görev veya görev yeri değişikliği gibi tedbirler alacak.

    KÖTÜ NİYETLİ NOTA CEZA

    Memurların başarı hesabında kullanılacak puanların yüzdelik ağırlıklarının belirlenmesinde hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti esas alınacak.Vatandaşın puanı yüzde 5 etkili olacak. Meslekte yetkinliğin oranı yönetici ve diğer personelde değişmek üzere yüzde 90’a kadar çıkabilecek. Garez ya da gerçeğe aykırı değerlendirme yaptıkları anlaşılan değerlendiriciler de cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Vatandaş memnuniyeti personeli değil kurumun başarısı olacak ve yöneticinin başarısını belirleyecek. Değerlendirme döneminde birden fazla amirle çalışan memur için de son çalıştığı amirinin değerlendirmesi dikkate alınacak. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların sonuçlarını takip edecek.
    Anahtar Kelimeler: Memur, Memur Puan, Puan Sistemi

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