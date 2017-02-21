Memurlar dikkat! Yeni sistem yolda

Memur olup hayatını garanti altına almayı düşünenlere kötü haber geldi

Memur olup hayatını garanti altına almayı düşünenlere kötü haber geldi. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, artık memurluğun tapulu mal olmayacağını söyledi



Yeni bir format çıkacak



Dokunulmaz tek kitle millettir

15 Temmuz darbe girişiminden sonra hükümet memur alımında da dikkatli davranmaya başladı. Memurluğa artık esnek bir sistem geliyor. Yeni sistemde memura hem amirleri hem de memurdan hizmet alan yurttaş oy verecek. Memurun akıbetini de bu oylar belirleyecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, artık memurluğun kimsenin tapulu malı olmayacağını söyledi. Müezzinoğlu, yeni sistemde mesleklere göre kendini 5 yılda bir yenileyen bir sistemin olacağını söyledi.Hükümet, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) benzer biçimde yapıların beslenmesine katkı sunan devlet memurluğunda mühim adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde kamu kurumlarında garantili iş periyodu yerine 8 başlıkta beş senelik karneye dayalı esnek bir yapı geliyor. Kamu personel reformu ile yöneticiler dâhil tüm memurlar için performans değerlendirmesi yapılacak. Memura hem hizmet alan yurttaş hem de amirleri not verecek. Performans ölçümü iş bilgisi, kalitesi, yazışma, ortaklık, vazife bilinci, iş alışkanlıkları, disiplin-kurallara uyma, gelişime açıklık ölçütleri ile yapılacak. Emek verme ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuda güvencenin "tapulu mal benzer biçimde olmasını" doğru bulmadığını belirterek, referandumdan sonrasında kamu personel reformunu yaşama geçirecekleri mesajını verdi.Emek verme Bakanı Müezzinoğlu, kamu çalışanı reformuna ilişkin çalıştayların sürdüğünü belirterek, "Kamuda bütüncül bir düzenleme yapabilirsek, taşeronları bunun içinde çözeceğiz. Kamu çalışanları esasen yamalı bohça benzer biçimde 657, sözleşmeliler, kısa süreli sözleşmeliler, mevsimlik işçiler, 4A, 4B, 4C. Bunlara statü koyacağız buna nazaran yeni bir format çıkacak. Düzenleme çalıştaylarda netleşecek. Güvenceli, sürdürülebilir, geliştirilebilir bir yapı arzu ediyoruz" diye konuştu. Bakan Müezzinoğlu, 657 Sayılı Kanun kapsamında iş güvencesinin tapulu mal benzer biçimde olmasının yanlış bulunduğunu ifade ederek, "Memurun kendisini geliştirmesinin yolu açılmalı, liyakati, performansı değerlendirebilmeli. Yılların getirmiş olduğu kıdemle, birikimle bunu ölçmek doğru değil. Bunda da ısrarla güvence diyorsak kamu da beklediği hizmeti alamaz. Mesleklere gore 5 yılda bir kendini çek edebilen bir sistem olmalı" dedi.Yeni dönemde, kamu kurumlarının tamamında sicil değil performans kriterleri uygulanacak. Mevcut beş ayrı devlet personel rejimi tek bir yasa altında toplanırken, ödeme çeşitlerinin de tekrardan tanımlanması öngörülüyor. Kamuda bankamatik memurluk periyodu de sona erecek. Bu kapsamda bilhassa kamuya uğramadan aylık alan müşavirlik kadroları tekrardan gözden geçirilecek. 657 Sayılı Işyar Yasası da dönemin gereklerine uygun hale getirilirken, kamuda ortalama 50 çeşide ulaşan ödemelerin de dengeli hale getirilmesi planlanıyor. Temel ücret, hizmet farkı, ek ödenek, ders tutarı, vekâlet tutarı, performans benzer biçimde belli başlıklar halinde sıralanması hedefleniyor. Gene, performansı yüksek memurlara daha yüksek ücret verilecek.Sabah'ın haberine göre Bakan Müezzinoğlu, kamuda dokunulmaz, imtiyazlı bir sınıf olmaması icap ettiğini belirterek, "Millete karşılık ödeten bir sistem olması imkansız. Demokraside dokunulmaz tek kitle millettir. Onların hak ve hukukunun üzerine geçilemez. Pozisyonlardan kaynaklı değil. Bakan, genel müdür görevdeyken imtiyazı olabilir. Sadece görevi bittiğinde bu da biter. Yirmi yıl sonrasında kimin nereye geleceği belli olan sistemde adam niye darbe planlamasın" açıklamasını yapmış oldu.