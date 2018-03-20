Menteşe Çeşitleri En Çok İnternetten Alınıyor!

Büyük yap marketler ile internetten satış yapan e-ticaret firmaları arasındaki rekabette yap marketler kan kaybediyor

Yapılan son incelemelere göre artık insanlarçeşitlerini de online olarak satın almayı tercih ediyor. Yapı marketlerin belirli dönemlerde düzenlediği kampanyalar bu dönemlerde daha fazla satış yapmalarını sağlasa da tüm yıl bazında bir inceleme yapıldığında, menteşe gibi ürünlerin online olarak satın alınma oranları çok daha yüksek.

Aynı araştırma kapsamında bunun nedenleri de mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde menteşe çeşitlerinin internet üzerinden satın alınmasının nedenlerinin ilki, daha fazla ürün çeşidinin incelenebilmesi oluyor. Menteşeler kullanım alanlarına göre farklı türlerde üretilebiliyor. Örneğin yavaş mekanizmalı menteşeler, yönsüz menteşeler, taş menteşeler ya da sabit yönlü menteşeler gibi pek çok çeşitten söz etmek mümkün oluyor. Aynı zamanda tek kuyruklu ya da çift kuyruklu menteşe çeşitleri de mevcut.

Menteşe Çeşitleri Neden İnternetten Alınıyor?

Elbette ürün çeşitleri çok fazla olduğundan tüm ürünlere göz atabilme imkanını internet sunuyor. Ayrıca internet üzerinden menteşe çeşitlerine göz atarken, sadece mevcut bir fiyat aralığında olan çeşitleri görüntülemek ya da sadece aranan türde menteşeleri görüntülemek de mümkün olabiliyor. Bu da tüketiciler için seçim yapmayı kolaylaştırıyor. Bir anlamda tüketicilerin online alışverişte aradıkları ürünleri çok daha kolay bir şekilde bulabilmelerinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca internet üzerinden menteşe alışverişi yapıldığında yaklaşık % 10’a vara oranlarda daha düşük fiyatlar ile karşılaşmak da mümkün olabiliyor. Elbette tüketiciler için ürün kalitesi kadar fiyatı da önem taşıyor. Haliyle daha uygun fiyat sunan ancak beklenen kaliteye de sahi olan ürünler daha fazla tercih ediliyor. Bu açıdan da tüketicilerin rotasını sanal ağa çevirdiklerinden söz edebiliriz.

Son olarak zaman faktörünün de insanların satın alma davranışlarını etkilediği biliniyor. Bir yapı markete ulaşmak için yoğun trafiğe katlanmak zorunda kalmak ve belirli bir zaman dilimi ayırmak, pek çok kişi için bir lüks! Zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde internet üzerinden online olarak ürünlere ulaşmak ve sipariş yöntemi ile ürünün adrese teslim edilmesi elbette daha cazip bir seçenek oluyor.