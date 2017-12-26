Merak uyandıran görüntü. Türkiye'nin birçok ilinde görüldü

Bugün sabah saatlerinde gökyüzünde görülen ilginç ışık meraka neden oldu. Birkaç farklı şehirde görüntülenen ışığın ne olduğu ise henüz bilinmiyor

Bugün saat 06.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler çekildi. Semih Kurt’un cep telefonu ile çektiği fotoğraf ve videoda, terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti.Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla 'da vatandaşlar aynı ışık hüzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı.Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.



Sabiha Gökçen 'de Kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX’e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.







AYNI IŞIK BİRÇOK İLDE GÖRÜLDÜ



Bugün saat 06.30 sıralarında gökyüzünde oluşan ışık İstanbul'un yanı sıra Şırnak, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal'da da görüntülendi. Işığı gören vatandaşlar cep telefonuyla ışığın fotoğraflar ve videosunu çekti. Ankara Çubuk'ta yaşayan Çetin Durmaz, "Aynı bir deniz anası gibiydi ışık. Işık bir çemberin içindeydi. Sonra görüntüdeki gibi yavaş yavaş toz gibi genişleyerek dağıldı." dedi. Arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX’e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.





Sakarya'da da görüldü



Sakarya'da, gece saatlerinde, gökyüzünde oluşan ışık hüzmesi dikkat çekti. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ışık hüzmesi, bir süre sonra gözden kayboldu.



İstanbul ve yurdun farklı illerinde, aynı saatlerde görülen ışık hüzmesi, Sakarya semalarında da gözlendi. Çevredekiler, gökyüzündeki ışık hüzmesini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Parlayan ışık hüzmesi, bir süre sonra kayboldu. Gökyüzündeki ışık hüzmesi, Sakaryalılar arasında merak uyandırdı.