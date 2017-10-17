Mersin'de polis servis aracı geçerken patlama

Bugün saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı'nda, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası panik yaşandı. Yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaynak: DHA
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