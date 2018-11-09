Mersin'in En İyi Tantunicisi

Abidin Tantuni, Mersin’in Yenişehir ilçesinde 2012’den beri hizmet vermektedir

Abidin Tantuni, Mersin’in Yenişehir ilçesinde 2012’den beri hizmet vermektedir. Kısa sürede hem kalitede hem de lezzette bir standart yakalayarak Mersin’in en iyi tantunicisi olmak konusunda iddialı olduklarını gösterdi. Son yıllarda sürekli artan ve çeşitlenen tantuni türleri ve tantuniciler olduğunu görüyoruz. Bunlara inat geleneksel tantuni lezzeti ile Mersinlilerin çocukluğundaki tantuni lezzetini yaşatarak en iyi tantunici diye nitelendirilmeyi hak ediyor. Abidin Tantuni gerek malzeme kalitesi gerekse güler yüzü ile misafirlerini sürekli mutlu etme gayesi gütmektedir. Ve onlara Mersin’in en iyi tantunicisi içerisinde yemek yediklerini hatırlatmak istiyoruz. Abidin Tantuni, geri dönüşlerden aldığı memnuniyet ve takdirler ile kendisini daha da geliştirmeye çalışmaktadır.

Elbette en iyi tantunici olmak öyle birden, kolay ya da kestirme yolu olan bir sıfat değildir. Bunun için Abidin Tantuni bünyesindeki herkes, alanında tecrübeli, detaycı ve en iyisini isteyerek çalışmaktadır. İşini sevmek, lezzetin peşinden gitmek, kalite odaklı olmak da Mersin’in en iyi tantunicisi olmak yolunda en kritik noktalardandır. Abidin Tantuni'de et seçiminden servis kalitesine; sebzelerin saklanma koşullarından etin dinlendirilmesine kadar her adım detaylıca düşünülür. Abidin Tantuni lezzetlerinin baş sebebi malzemeler ile yakından ilgilenilmesidir. Abidin Tantuni’ye özel açık ekmek, somun ekmek, lavaş ekmek, sinirlerinden iyice temizlenmiş dana etleri, doğallıktan yana sebzeler ile en iyi tantuniyi yapmak ve en iyi tantunici olmak konusunda iddialı. Tüm bunların yanı sıra masaya açılan servisteki zengin salata çeşitleri, limonlar, turşular, biberler ile tantuni yemenin keyfini, göze batan bir sanata çevirme niyeti ile yapıyor. Mersin’in en iyi tantunicisi olmak için tabi ki tantuninin lezzeti birinci öncelik ancak detaylara da özen göstermeye çalışıyorlar. Roka salatası, mor lahana salatası, domates söğüşleri ile tantuni lezzetini destekleyerek en iyi tantunici olmak yolunda adımlarını sert ve emin bir şekilde atan Abidin Tantuni'yi herkesin denemesini tavsiye ediyoruz.

Detaylı bilgi almak için www.abidintantuni.com adresini ziyaret edebilirsiniz.