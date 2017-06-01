Mersin şehidini sonsuzluğa uğurladı

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Mustafa Sarı, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı

Bekar olan Uzman Onbaşı Mustafa Sarı'nın cenazesi helallik alınmasının ardından Muğdat Camii'ne getirildi. Cenazenin camiye getirilmesi sırasında aile fertleri, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, protokol mensupları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Elvan, gözyaşı döken acılı baba Yahya Sarı ve anne Beyhan Sarı'ya başsağlığı dileğinde bulundu.



Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Sarı'nın cenaze namazı Müftü Dursun Ali Coşkun tarafından kılındı. Şehit Uzman Onbaşı Sarı'nın cenazesi, götürüldüğü Akbelen Mezarlığı'ndaki Mersin Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Türk bayrakları açan vatandaşlar da terör örgütüne lanetler yağdırdı.







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