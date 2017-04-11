Mert Mildon: Hem günümüze hem de yarınlara yatırım yapıyoruz

Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, Miller Holding’in yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleriyle “hem bugünle, hem de gelecek kuşaklarla olan bağını güçlendirmeye” çalıştığını söyledi.

“Yatırım ve sosyal sorumluluk projelerimizle hem günümüze, hem de yarınlara yatırım yapıyoruz” diyen Mert Mildon 1967 yılında Çanakkale’de bir aile şirketi olarak kurulan Miller Holding’in bu felsefeyle büyüdüğünü ifade etti. Mildon, “Bu felsefe, geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendiren ana yapı taşlarımızdan biri” dedi.

ÇANAKKALE RUHUNA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Miller Holding’in Türk insanının efsaneleşen ve destanlaşan “Çanakkale Savaşı” nın yapıldığı topraklarda kurulduğunu anımsatan Mert Mildon, kurucuları ve babaları merhum Turhan Mildon’un da Çanakkale ruhuna uygun bir şirketi çocukları bıraktığına ifade etti. Turhan Mildon’un faaliyette bulundukları her alanda daha iyiye yönelik yatırımı benimsediğini vurgulayan Mert Mildon, “Bu nedenle Miller Holding olarak yatırım yaptığımız her alanda rakiplerimizden bir adım, hatta birkaç adım daha önde olmayı önemsiyoruz. Bir başka deyişle Miller Holding bir alana yatırım yapıyor ve faaliyet göstermeye başlıyorsa, bilin ki o alanda en iyisidir” diye konuştu. Mert Mildon, “En iyi olabilmek adına, gerekenleri yapmanın huzuruyla bu cümleleri söylüyorum” dedi.



7 SEKTÖRDE ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Miller Holding’in kuruluşunda otomotiv ve akaryakıtın bulunduğunu ifade eden Mert Mildon, daha sonra ise denizcilik, araç kiralama, kara lojistik, inşaat gibi alanlara da yatırım yaptıklarını ve tüm bu alanlarda tam kapasiteyle faaliyet gösterdiklerini vurguladı. Bu sektörlerden inşaatın yakın zamanda Miller Holding’in yatırım programına alındığını ifade eden Mildon, buna karşın inşaat sektöründe hızlı bir ilerleme sağlandığını kaydetti.

İNŞAATTA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Tüm bu alanlarda en iyi olmak yönündeki çabalarına 2017 yılında da tam bir ekip ruhuyla devam edeceklerinin altını çizen Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, şunları söyledi:

“Bulunduğumuz her sektörde markamız, kaliteyle eşdeğer kabul edilmeye devam edecek. Tüm çalışanlarımız da bu ilkeyi her faaliyetleriyle eyleme dönüştürüyorlar.. Bundan sonraki süreçte tabii ki yatırımlarımız sürecek. Ancak Türkiye’de ekonominin lokomotifi niteliğinde olan inşaat ayrıcalıklı olacak. İnşaat konusundaki yatırımlarımız kısmen daha öncelikli olacak. 500’ü aşkın çalışma arkadaşı ve 300 milyon liralık ciroya sahip şirketlerimiz ile, 2017 yılını üretim ve yatırım yılı yapmaya kararlıyız.”



PROJELERİMİZE OLAN TALEP MUTLU EDİYOR

İnşaat alanındaki yatırımlar kapsamında Çanakkale’de lüks konut projeleri yaptıklarını ifade eden Mert Mildon bu alandaki ilk projelerinin de Miller Style, Miller Vista ve Miller Corner olduğunu ifade etti. Bu projelere gösterilen ilginin kendilerini de yüreklendirdiğini vurgularken sözlerine “Bu projeler beğenildi. Çünkü ne kaliteden, ne de estetikten ödün verdik. Kent mimarisi içinde hem kalitenin, hem estetiğin ikisinin birden mümkün olabileceğini gösterdik. Geçmişten bugüne Miller Holding’e olan güvenle, bu projelerin sunduğu olanaklar birleşince, ortaya çok güzel bir enerji çıktı” şeklinde devam etti. İnşaatta yakın zamanda İstanbul pazarına da gireceklerini ve iddialı olduklarını kaydeden Mildon, İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakaları’nda yapacakları konut projelerini de kısa sürede görücüye çıkaracaklarını kaydetti.



YATIRIMLARIMIZI KITALARI AŞARAK YAPIYORUZ

Miller Holding’in 50. Yılını kutlayacağı 2017 yılına birçok başarı hikayesini de taşıdığını kaydeden Mildon, bunlar arasında bir tanesinin kendileri için özel olduğunu belirtti. Çanakkale’den 7 bin kilometre ötede, Senegal’da iki dev yatırım projesinde Miller Holding’in imzasının bulunduğuna dikkat çekerken, “Afrika birçok açıdan önümüzdeki yılların fırsatlar kıtası olacak” dedi.

Batı’nın durgunluk ve krizle mücadele etmeye çalıştığı yıllarda Afrika’da birçok ülkenin yatırım atağına geçmeye çalıştığının altını çizerken, “Bu ülkelerin bir kısmı çok büyük fırsatlar barındıyor. Biz de, bir Türk firması olarak Afrika kıtasına yatırım yapmaktan mutluyuz” diye konuştu.



BU BİR MARATON

Türk Eximbank’ın da Afrika’daki yatırımlar için Türk girişimcisine destek verdiğini, bunun da teşvik edici bir uygulama olduğuna dikkat çeken Mert Mildon, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek verilmesini arzu ettiği Senegal Hükümetiyle uyumlu ve ümit vadeden çalışmalar yapıyoruz” dedi. Senegal’de yatırım aşaması devam eden hal ve lojistik merkezi projesinin, 2017 yılı bitmeden faaliyete geçeceğini kaydeden Mildon, “Ardından projenin ikinci etabına başlanacak ve aynı hızla devam edilecek” ifadelerini kullandı. Çalışmalarının Senegal’le de sınırlı kalmayacağını kaydederken, “Senegal bizim Afrika’ya açılan kapımız oldu. Biz bu kapıdan gireceğiz ve Afrika’nın diğer ülkelerinde de Türk şirketlerinin farkını göstererek proje üreteceğiz” dedi.



ÇOCUKLARI UNUTMADIK

Artık kökleşmiş bir holding olan Miller Holding’in ilkeleriyle, kuruluş felsefesiyle büyümeyi önemsediğini kaydeden Mert Mildon, bu nedenle de yatırımlar kadar sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini ve bu projeleri hiçbir zaman ikinci plana atmadıklarını söyledi. Sosyal sorumluluk projelerinde, çocuklarla ve gençlere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Mert Mildon, bunun da birçok örneği olduğunu söyledi. Mildon sözlerine şöyle devam etti:

“Buna ilişkin bir örnek aramak gerekirse, çok uzağa gitmemize gerek yok. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı biz kendi bünyemizde bir çocuk şölenine çevirdik ve her yıl istisnasız kutluyoruz. Büyük holdinglerin gelenekleri olur. 23 Nisan kutlamaları da, Miller Holding’in artık gelenekleri arasında. Çocuklarla geçirilen her zaman dilimini, geleceğe yönelik bir yatırım olarak görüyoruz.”



SPOR VE SATRANÇ DA GELECEĞE YAPILAN YATIRIMLAR

Genç kuşaklara sporu sevdirmek için de özel bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Mildon, atletizm federasyonu kapsamındaki birçok etkinlikte Miller Holding imzasının bulunduğunu söyledi. Mert Mildon, Çanakkale’de düzenlenen yelken yarışlarının sponsorunun da Miller Holding olduğunu ifade etti. Sosyal sorumluluk projelerinin bunlardan da ibaret olmadığını belirten Mert Mildon, Turhan Mildon Su Sporları Turnuvası’nı yerli ve yabancı birçok sporcuyla birlikte yapmanın haklı gururunu taşıdıklarını söyledi. Yakın zamanda Gelibolu topraklarına Turhan Mildon Kültür Merkezi’ni de kazandırdıklarını kaydeden Mert Mildon, “Sanatın, sporun, çocukların kısaca bize dair olan, hayata dair olan herşeyin yanındayız. Bunlar da ümide ve hayata yaptığımız yatırımlar olarak görülmeli” dedi. Mert Mildon, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerinin de altını çizdi.



BİTMEYEN BİR HİKAYE

Miller Holding’in 50 yıllık hikayesinde hep güzel şeylerin olmasına önem verdiklerini kaydeden Mildon, “Bundan sonra da böyle olacak. Ne mutlu bize ki, güzel bir başlangıcın üzerine sağlam temeller atılmış. Yaptığımız yatırımlarla Miller Holding hikayesini hep bir adım ileriye götürmek için çalışıyoruz” dedi. “50 yıllık bir şirket olarak hiçbir zaman doğduğumuz toprakları unutmadık” diyen Mert Mildon, “Bugün birçok holdingin aksine Miller Holding’in genel merkezini Çanakkale’de tutması da bunun bir göstergesi. Biz Çanakkale’yi seviyoruz. Türkiye’yi seviyoruz” ifadelerini kullandı. Mert Mildon “Türkiye’ye, ekonomimize de güveniyoruz. Bu nedenle 2017 yılında yatırıma da üretime de devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, böyle geçiş yılları büyük fırsatları da bünyesinde barındırır. Miller Holding’in bayrağı hep bu topraklarda dalgalanacak” diye konuştu.