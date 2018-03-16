Metal Sandalyelerde Zengin Seçenekler Bu Yaz Başlıyor

Dış mekanların vazgeçilmezleri arasında yer alan metal sandalyeler birbirinden farklı ve güzel modelleriyle ELİT SANDALYE de!...

Dış mekanlar da kullanılan sandalyelerin en önemli özellikleri hiç kuşkusuz suya, güneşe, tüm hava koşullarına karşı dayanıklı ve sağlam olmalarıdır… Bu yüzden dış mekan ürünleri arasında en çok metal sandalyeler tercih edilir. Çünkü metal yapısı itibariyle, yağmur-kar sularına, yoğun güneş ışınlarına, bahçeler de kullanılıyorsa eğer toprağa-çamura karşı daha dayanıklıdır. Metaller üzerine uyguladığımız kataforez kaplama sayesinde metal sandalyeler pas yapmayan özelliğiyle de tüm dış mekanların gözdesi hâlinde!..

Metal sandalyeler sadece dış mekanlarla sınırlı kalmayıp, zarif ve estetik tasarımlarıyla tüm iç mekanlarda da tercih sebebi. Üstelik son zamanlar da üretilen birbirinden farklı tasarımları, metal sandalyeleri daha da çekici hale getiriyor…

Firmamız da birbirinden güzel metal sandalye modellerini piyasaya sürüyor.

Ofisler de, cafe-restoranlar da, okullarda-yurtlarda, hastanelerde ve daha bir çok mekanda en çok tercih edilen metaller, birbirinden farklı renk ve modelleriyle de adeta şıklık yarışında!..

Şeritli metal çizgiler, baklava desenleri, file delik görünümlü metaller, sade zarif çizgili metaller, deriyle birlikte tasarlanmış metaller ile birçok metal sandalye modeli modern tasarımlarıyla sizlere keyifli mekanlar sunuyor…

Pas tutmayan yapıları, her mekana uyumlu özellikleri, ayak ve gövdelerinin sağlamlıklarıyla metal sandalye, tüm dekorasyon çalışmalarında hiç düşünülmeden tercih ediliyor.

Cafeler- restoranlar ve otel sandalyeleri için özel üretilmiş masa takımlarıyla da piyasaya renklilik katıyor. Metal sandalyeler de bazen oturma bölümlerinde deri tercih edilirken, bazen de kumaş kaplama ile tasarlanmış modelleri tercih ediliyor. Metal ayaklara uygulanan tasarımı bütünleyici öneme sahip ayak modelleriyle de mekanla bir bütünlük oluşturuyor. Renklerinde de bir çok seçenek sunan metal sandalyeler bahçe masa-sandalye konseptlerinde de güvenle kullanılabilir. Kullanıcısına zengin seçenek imkanı sunan metaller ; kataforez kaplamayla da çok daha uzun ömürlü oluyor…

Kaliteyi, konforu, sağlamlığı ve şıklığı istemenin yanında hem bütçenize hem tarzınıza uygun modeller arıyorsanız ; ELİT SANDALYE sizler için mükemmel bir seçim olacaktır…