Haber Kaynağı: DHA

İlk alınan bilgilerde olayın bir terör saldırısı olmadığı değerlendiriliyor. Mete Yarar'a tartıştığı iki kişi tarafından ateş edildiği, Yarar'ında silahıyla karşılık verdiği öğrenildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.Kadıköy, Suadiye'de bir saat önce meydana gelen olayda polis kaynakları görgü tanıklarının ifadesine göre Mete Yarar'ın önce iki kişiyle tartıştığı tespit edildiği öğrenildi. Tartışma sırasında iki kişinin silahlarını çekerek Mete Yarar'a doğru ateş ettikleri, Mete Yarar'ında silahını çekerek onlara karşılık verdiği belirtildi. Emniyet yetkilileri ilk alınan bilgiye göre olayın bir terör saldırısı olmadığının değerlendirildiğini söylediler.İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olaydan sonra kaçan kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, olayın çok yönlü soruşturulduğunu söyledi. Öte yandan Mete Yarar twitter hesabına yazdığı yazıda 'Şu an iyiyim. Merak etmeyin" dedi.