"3 METREDEN ATEŞ ETTİLER"



"OĞLUMLA İLGİLİ BİR MEVZU..."



"SİLAHIMA ERKEN DAVRANSAYDIM.."

"40-45 METRE KOVALADIM"

"PARA VERMEYE ÇAĞIRDILAR.."

Haber Kaynağı: DHA

Yaklaşık 3 saat emniyette kalan Mete Yarar, saldırıyı beklediğini belirterek, "Açık ve net söylüyorum. Büyün televizyon programlarında söylediğim bir şey vardı; itibar suikastına uğramayı bekliyordum" dedi.Kendisine 3 metre mesafeden ateş edildiğini söyleyen Mete Yarar, "Bugün yaşadığım olayda Allah'ın inayetiyle ayaktayım. 3 metreden ateş ettiler, mermi patlamadı. Bunu bekliyordum. Bunu yaparken söylediklerimizin itibari kalmasın diye yapacaklardı. Bir alacak verecek mevzusu gibi gösterdiler. Ortada böyle bir dava yok, benimle alakalı bir şey yok. Herifler öyle tuzak kurdular. Ne kurarsanız kurun, Allah'ın dediği olur" diye konuştu.Güvenlik Uzmanı Yarar, kendisine saldıran adamlar ile toplantı amacıyla bir araya geldiğine değinerek olayı şöyle anlattı:"Beni bir yere toplantıya çağırdılar ve bir şey vereceklerini söylediler. Oğlumla ilgili bir mevzu bu... Beni istediler özellikle. Başka bir yere çağırdılar, oraya gitmedim. Arkasından başka bir yere çağırdılar, ben oraya gittim. Oturunca tuhaflık sezinledim. Belimle ilgisi olmayan bir konuda adamlar bana sorular sordular, abartmaya başladılar. Masada kavga çıkacaktı neredeyse. Ben masadan kalkmaya çalıştım. Gelinen durumda kapının dışına çıktığımda adamlar ateş etmeye başladılar. 2 kişiydiler."Mete Yarar, açıklamasının devamında, "İşin ilginç tarafı, bu olay sırasında ben silahıma erken davranmış olsaydım, alacak verecek davasından adam vurmuş olacaktım. Eğer ben silahıma davranmış, adam bana ateş etmiş olsaydı; Mete Yarar alacak verecekten vurulmuş olacaktı. Bundan daha güzel bir tuzak, komplo kurulamaz" dedi.Yarar, kendisine saldıranları 40-45 metre kovaladığını ekleyerek, "Bana ateş ettiği için ayaklarının altına ateş ettim, vurmak için değil. İstanbul Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı dâhil olmak üzere kesin talimat verilmiş durumda. Kaçamayacaklarını söylüyorlar" şeklinde konuştu.Güvenlik Uzmanı Yarar son olarak kendisini oğlunun alacağı olan 40 bin lirayı vermek için çağırdıklarının altını çizerek şunları kaydetti. "Alacak verecek davası gibi yaratılan olay, alakası olmayan bir olay. Ortadaki bütün paranın büyüklüğü 40 bin lira. Senedi var. Ortada bir mevzu yok, kavga yok, gürültü yok, hiçbir şey yok. Beni tamamen olayın içerisine çekmeye çalıştılar. Hayatınızda hiç bu kadar küçük bir olay için sokağın ortasında öldürmek maksadıyla ateş edilen bir adam gördünüz mü? Bu bir tuzaktı. Parayı vermek için çağırdılar. Oğlumun alacağı olan parayı. Beni özellikle çağırdılar, bende gittim."Yarar, açıklamanın ardından yakınları ile birlikte emniyetten ayrıldı.