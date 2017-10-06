Meteoroloji 4 ili uyardı: Yağmur ve fırtına geliyor!

Meteoroloji, cumartesi günü için Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji 4 ili uyardı: Yağmur ve fırtına geliyor!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da yarın sabah saatlerinde başlayacak sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışın, akşam saatleri ile pazar sabah ilk saatler arasında kent merkezi ve batı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Kale, Kaş), cumartesi gece saatleri ile pazar öğle saatleri arasında kent merkezi ve doğu ilçelerinde (Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş) çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olmasının beklendiği kaydedildi.

Muğla'nın doğu ilçelerinde bugün gece saatlerinde başlayacak sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olmasının beklendiği belirtildi.

Isparta'da yarın sabah saatlerinde başlayacak sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak pazar akşam saatlerine kadar güney ilçelerinde (Eğirdir, Sütçüler) kuvvetli (21-50 mm) olmasının beklendiği kaydedildi.

Burdur'da da yarın sabah saatlerinde başlayacak sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak pazar akşam saatlerine kadar güney ilçelerinde (Çeltikçi, Ağlasun, Bucak) kuvvetli (21-50 mm) olması bğeklendiği vurgulandı.

4 ilde de yağışla birlikte rüzgarın hızının artarak güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #yağmur #fırtına
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