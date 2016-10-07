07 Ekim 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Meteoroloji bu illeri sağanak yağmura karşı uyardı

    Gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un batı çevreleri ile Balıkesir'de sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji yarın için 11 ilde fırtına uyarısında bulundu

    07 Ekim 2016 Cuma 14:29
    Meteoroloji bu illeri sağanak yağmura karşı uyardı
    Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yurdun kuzeyi ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un batı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


    METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yarın (08.10.2016 Cumartesi) yurdun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli olarak esecek rüzgarın; Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Konya çevrelerinde kısa süreli fırtına şeklinde (50-75 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. Kuvvetli rüzgarların saat 08.00 ile 16.00 arası etkili olması bekleniyor.

    SICAKLIKLAR ARTIYOR

    Kuzey kesimlerde 1 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    GECE SAATLERİNE DİKKAT!

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 25

    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

    İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu 27

    Adana: Az bulutlu ve açık 31

    Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 26

    Antalya: Az bulutlu ve açık 27

    Samsun: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 23

    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

    Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31
    Anahtar Kelimeler: Yağmur, Meteoroloji Yağmur Uyarı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY İğne çuvaldız meselesi...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Her gün 5'i ölüyor!
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz